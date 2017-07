Đôi khi bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ở người đàn ông của bạn hoàn toàn rất khó hiểu và khó có thể chấp nhận được. Nhưng dù có khó chịu, bạn cũng không dễ dàng có thể thay đổi những điều này ở chàng.

Thực tế, có những điều rất nhỏ nhặt ở chàng nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên vì dù cố gắng bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Bởi dường như nó đã trở thành bản năng chung của mỗi người đàn ông.

Bừa bộn

Khi anh ấy làm việc gì đó như cạo râu hay tắm giặt thì luôn quên thứ gì đó để phụ nữ chúng ta phải đi theo dọn dẹp. Đàn ông không phải vô tâm, nhưng thực sự, họ không nhạy cảm bằng phụ nữ. Phụ nữ dễ dàng nhìn thấy bụi bám trên sàn nhà nhanh hơn đàn ông. Thực chất thì bản tính của đàn ông là thoáng đạt nên họ làm như vậy là để ngầm báo hiệu đó là vật của mình.

Các kiểu nghiện

Đa số mọi người đều có thể từ bỏ các chứng nghiện liên quan đến rượu hoặc ma túy, nhưng chỉ khi họ 100% muốn làm điều đó.

Ngay cả khi bạn quyết tâm sánh vai cùng người ấy bước tiếp, hãy nhớ rằng các số liệu cho thấy tỷ lệ người bỏ được rượu và ma túy thực sự là cực kỳ thấp.

Chàng sẽ thỉnh thoảng vẫn nói dối bạn

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn trai của bạn sẽ luôn luôn nói dối bạn hoặc những lời nói dối có thể sẽ làm hại bạn. Chỉ đơn giản là hầu hết đàn ông có xu hướng vẫn thỉnh thoảng nói dối phụ nữ cho dù đó là người đàn ông thành thật nhất.

Lý do là bởi vì, họ muốn những phụ nữ của họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chính vì thế, họ có thể nói dối bạn khi khen ngợi bạn chuyện ăn mặc, chuyện nấu ăn, rằng cho bạn là người phụ nữ hoàn hảo, rằng họ yêu bạn nhất trên đời… Đây chính là những lời nói dối ngọt ngào của đàn ông chỉ để cố gắng làm hài lòng và mang tới hạnh phúc cho bạn.

Dễ tức giận khi đói khát

Phụ nữ không thể hiểu nổi tại sao đàn ông lại thay đổi lớn đến như vậy, vì đói khát, có thể là do phụ nữ thường xuyên tự chủ trong ăn uống nên chẳng thấy đói khát là gì. Các nhà nghiên cứu cho biết, đàn ông càng đói khát thì tinh thần càng lo lắng. Do đó, nếu anh ấy bỗng trở nên lo lắng hoặc dễ tức giận thì hãy mời anh ấy ăn nhẹ chút gì đó. Khi đã no rồi thì vấn đề tức giận đã được giải quyết.

Chàng không bao giờ để ý quá nhiều về quần áo của mình

Nếu như phụ nữ quan tâm và để ý nhiều về quần áo của mình để tìm kiếm những trang phục dễ thương, ấn tượng hoặc phong cách thì đàn ông lại hoàn toàn không như vậy.

Đàn ông thường không quá quan tâm tới những gì họ mặc. Nói chung đàn ông không mặc theo thời trang, họ chỉ đơn giản chọn lựa những bộ quần áo mà làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất. Hơn nữa, đàn ông cũng không bao giờ tìm được niềm vui thích từ những cuộc mua sắm. Vì thế, bạn có thể tự do định đoạt và mua sắm từ A-Z cho tủ quần áo của chàng mà chàng chẳng hề phàn nàn.

Anh ấy vẫn luôn ngắm nhìn những phụ nữ khác

Đây là một trong những thói xấu của đàn ông mà chị em không thể nào thay đổi được. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng, bạn trai của bạn là người đàn ông hoàn hảo, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn ngắm những phụ nữ khác thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Bởi nhìn ngắm phụ nữ hay thậm chí là tưởng tượng có “quan hệ” với họ là bản năng tự nhiên của đàn ông và bạn phải học cách chấp nhận nó.

Trước thói quen xấu này của đàn ông, phụ người phụ nữ thông minh nên biết giữ bình tĩnh và đừng quá ghen tuông, dù sao bạn sẽ không thể thay đổi được anh ấy.

Hà Anh (TH)