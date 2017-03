Độ tuổi 20, phụ nữ dồi dào hormone giới tính nhưng lại ít đạt cực khoái. Ngược lại, tuổi 30 là đỉnh cao của cảm xúc chăn gối do chị em tự tin hơn vào cơ thể mình.

Các bác sĩ, chuyên gia nghiên cứu tình dục đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ham muốn tình dục và các hormone được sản xuất từ buồng trứng. Cùng đọc và tìm hiểu cách kiểm soát cân bằng hormone độc đáo của cơ thể để giúp bạn có một đời sống tình dục viên mãn.

Ở độ tuổi 20

Những thuận lợi:

Đây là khoảng thời gian rực rỡ nhất để làm chuyện ấy. "Ở độ tuổi 20, lượng estrogen, progesterone và testosterone đang ở mức cao nhất", Laura Berman, tiến sĩ, tác giả của cuốn Loving Sex: The Book of Joy and Passion nói. Sự tăng vọt các hormone tạo cơ hội cho rất nhiều em bé đáng yêu chào đời. Bởi vì hormone tăng ngay trước khi rụng trứng, phụ nữ có nhiều ham muốn và bắt đầu quan hệ trong khoảng thời gian cửa sổ 2-4 ngày này, theo nghiên cứu.

Những thách thức:

Theo Điều tra Quốc gia 2010 về sức khỏe tình dục và hành vi ở Mỹ, phụ nữ ở độ tuổi 20 ít đạt cực khoái so với phụ nữ lớn tuổi. "Mặc dù có lượng hormone cao, phụ nữ tuổi đôi mươi có thể chưa có sự tự tin để yêu cầu những gì họ muốn trên giường, vì vậy họ ít được hài lòng", bác sĩ Christiane Northrup, tác giả của cuốn Women's Bodies, Women's Wisdom nói.

Một điều làm suy giảm ham muốn ở độ tuổi 20: Một nghiên cứu gần đây đăng trên Journal of Sexual Medicine khẳng định rằng thuốc tránh thai, thứ được phụ nữ tuổi 20 ưa thích, làm suy giảm hormone giới tính, đặc biệt là testosterone.

Ở độ tuổi 30

Những thuận lợi:

"Phụ nữ tuổi 30 có thể thấy mình ở đỉnh cao cảm xúc tình dục", tiến sĩ Berman nói. "Cô ấy nhận thức rõ ràng về những gì mình muốn, mặc dù lượng estrogen, progesterone và testosterone bắt đầu dao động, giảm xuống trong thập kỷ này".

Tin tốt hơn: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở độ tuổi này, phụ nữ ít lo lắng về những khiếm khuyết trên cơ thể hơn khi ở trong phòng ngủ. Chìa khóa để có được điều này là hãy nghĩ mình thật hấp dẫn và gợi cảm, bất kể đang ở mức hormone nào, tiến sĩ Northrup nói.

Những thách thức:

Sau khi sinh con, lượng testosterone ở phụ nữ giảm xuống mức rất thấp, khi cho con bú, hormone prolactin có thể ức chế sự rụng trứng, cũng như việc sản xuất estrogen và progesterone. Tất cả điều này đều làm giảm ham muốn của phụ nữ. Một gợi ý: Thủ dâm. Bất kể tuổi tác, việc vận hành những cơ quan trong cơ thể sẽ giúp bạn cải thiện tuần hoàn và giúp cân bằng hormone.

Ở độ tuổi 40

Những thuận lợi:

Một nghiên cứu mới thực hiện tại Đại học Texas ở Austin, Mỹ, khẳng định ham muốn tình dục của phụ nữ tăng lên khi hormone giới tính và khả năng sinh sản của cô ấy giảm đi. Phụ nữ có khả năng sinh sản giảm sẽ suy nghĩ nhiều hơn về tình dục, có những tưởng tượng ái ân thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hơn để làm chuyện đó.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở độ tuổi 40 phụ nữ thường làm chuyện ấy nhiều hơn so với ở các nhóm tuổi khác. Kết quả công bố này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, song các nhà nghiên cứu lý giải rằng tổ tiên nữ của chúng ta đã rất quen với việc mất những đứa con do bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, nên họ đã tiến hóa để ham muốn quan hệ hơn ở độ tuổi này để có thêm nhiều em bé.

Những thách thức

Mối nguy hiểm ở độ tuổi tiền mãn kinh: "Vào tuổi 40, nồng độ testosterone của phụ nữ chỉ bằng một nửa so với họ ở tuổi 25", bác sĩ nội tiết, chủ tịch Y khoa tại trung tâm Y học Cedars-Sinai ở Los Angeles, Mỹ, nói. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến giảm ham muốn tình dục.

Đối với người phụ nữ bình thường ở thời kỳ tiền mãn kinh (4 năm hoặc nhiều hơn trước khi có kinh lần cuối), thường là ở độ tuổi 40, sự dao động estrogen, progesterone và testosterone có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc trong phòng ngủ. Kinh nguyệt không đều và thậm chí các cơn nóng bừng đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Để làm dịu những điều trên, bác sĩ Steven R. Goldstein, MD, một giáo sư về sản phụ khoa tại Trung tâm y tế NYU Langone và cựu chủ tịch của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, đã kê thuốc tránh thai liều thấp cho nhiều bệnh nhân của ông để dập tắt sự sản xuất estrogen thất thường từ buồng trứng và thay thế nó bằng lượng estrogen nhỏ, ổn định mỗi ngày.

"Nếu bạn cảm thấy khô hạn và khó chịu, chúng ta có thể đặt estrogen trực tiếp vào âm đạo dưới hình thức của thuốc viên đạn, kem, hoặc vòng". Sự cải thiện bôi trơn này mang lại niềm vui cho nhiều phụ nữ. Estrogen dùng đường âm đạo được cho là an toàn hơn so với estrogen uống - có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Ở độ tuổi 50

Những thuận lợi:

Với sự trưởng thành, giàu kinh nghiệm: Tác giả Gail Sheehy đã viết trong cuốn sách kinh điển của mình về quá trình lão hóa, Sex and the Seasoned Woman: "Những năm tuổi 50 đến 65, người phụ nữ đã đạt tới đỉnh của sự trưởng thành. Đối với phụ nữ việc quan hệ sẽ đi dần từ khoái cảm đến thống trị". Thật vậy, cuộc điều tra quốc gia về sức khỏe tình dục và hành vi phát hiện ra rằng 71% những phụ nữ trên 50 tuổi được hỏi đã nói rằng, trải nghiệm tình dục của họ luôn đạt đến cực khoái.

Những thách thức:

Thời kỳ mãn kinh: Bởi vì lượng testosterone giảm đáng kể và estrogen hầu như không tồn tại, ham muốn tình dục giảm sau khi mãn kinh. Tuy nhiên, có các lựa chọn phong phú giúp bạn cải thiện vấn đề.

Các bác sĩ thường kê toa lượng nhỏ testosterone cùng với thuốc điều trị nội tiết tố mãn kinh (MHT). Nhiều phụ nữ cố gắng thử MHT (trước đây gọi là liệu pháp thay thế hormone), trong đó có việc dùng estrogen và progestin để giảm khô âm đạo, các cơn bốc hỏa và giảm mất xương. MHT là phương pháp gây tranh cãi, không chỉ vì nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và ung thư vú ở phụ nữ, mà đôi khi còn làm giảm testosterone, gây giảm sút ham muốn tình dục nhiều hơn.

Bạn càng béo thì ham muốn tình dục càng giảm đi. Nếu bạn bị béo phì, giảm 10% cân nặng có thể làm nên điều kỳ diệu cho ham muốn tình dục của bạn, theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Đại học Duke. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ sau 20 phút tập thể dục, lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục tăng lên, dẫn đến nhiều bôi trơn nhiều hơn, kích thích tốt hơn, cực khoái tốt hơn.

Theo Vnexpress