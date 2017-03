Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, tinh thần trẻ em, học sinh từ cấp mầm non đến giáo dục phổ thông.

Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh, uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội, nhất là đối với các bận phụ huynh đang có con đi học.

Vấn nạn ngày càng leo thang

Vụ việc học sinh bị taxi đâm gãy chân xảy ra tại trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) vừa qua là một “điểm nóng” về đạo đức giáo dục khiến nhiều cha mẹ học sinh lo lắng. Mặc dù UBND Thành phố đã chỉ đạo cách chức và kỷ luật đảng đối với Hiệu trưởng và hiệu phó nhưng vẫn không làm dư luận lắng xuống. Nhiều phụ huynh cho rằng họ đưa con đến trường giống như gửi “con tin” cho các thầy cô giáo, nhưng liệu con cái họ có được bảo vệ an toàn trong môi trường giáo dục?

Hiệu trưởng trường tiểu học Nam trung yên đã bị cách chức và có thể bị xử lý hình sự với các hành vi vô trách nhiệm và gian dối trong khai báo

Phụ huynh Phạm Thị Tươi (Khu đô thị Linh Đàm, Hà nội) băn khoăn: “Trước đây khi xin cho con đi học tôi chỉ chú ý xem cô giáo chủ nhiệm có phải là người tận tâm hay không, nhưng bây giờ có lẽ chúng tôi cần phải biết người đứng đầu nhà trường là người thế nào thì mới yên tâm cho con đi học. Người đứng đầu một tập thể giáo viên mà tư cách đạo đức không phù hợp với nghề thì không thể cho trẻ một môi trường học tập cũng như rèn luyện tốt được. Con cái chúng tôi đến trường không chỉ học đọc, học viết, học làm toán… mà còn học cả các kỹ năng sống và rèn luyện nữa. Vì vậy, chúng tôi cần lắm những người lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt.”

Trước đó không lâu, tại trường mầm non Sen Vàng (Hà Nội) cũng xảy ra sự việc cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ mẫu giáo khiến dư luận bất bình. Bình luận về sự việc này, phụ huynh Nguyễn Hồng Minh (Bảo Yên, Lào Cai) đưa ra ý kiến: “Không hiểu cơ quan chức năng nào đã cấp phép cho một nhà trẻ kém chất lượng như vậy để dạy trẻ mầm non. Hành động cầm dép đánh vào đầu trẻ thể hiện đó là một con người có tính hung hãn, có khoái cảm bạo hành người khác, chưa từng được đào tạo qua môi trường giáo dục, như vậy làm sao có thể trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ được? Các vụ bạo hành trẻ mầm non mấy năm gần đây hầu hết xảy ra ở các trường mầm non tư thục. Tôi cho rằng phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng những giáo viên kém cả về trình độ lẫn đạo đức như thế này vào các cơ sở nuôi dạy trẻ.”

Cùng với những sự việc nổi cộm trong các vấn nạn học đường, đầu tháng 2 vừa qua, một clip thầy giáo và học sinh đánh nhau ngay trong lớp học được tung lên mạng, ghi nhận là ở Trường THPT Tầm Vu (Châu Thành, Hậu Giang) khiến cả cha mẹ học sinh lẫn những người làm trong ngành giáo dục bối rối. Phải chăng đó là những hành động tiêu cực khi việc dạy dỗ học sinh đi vào ngõ cụt?.

Ai chịu trách nhiệm?

Giáo viên trường Mầm non Sen vàng cầm dép đánh vào đầu trẻ

Còn chưa kể đến những vụ bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh gây hoang mang trong xã hội. Nhiều người không biết nên bảo vệ con mình từ đâu? Từ việc chọn người đứng đầu nhà trường, chọn cô chủ nhiệm? chọn bảo vệ kèm cặp con mọi nơi mọi lúc? dạy con sống thu mình lại để đỡ va chạm? hay cho con mình đi.. học võ để phòng thân?

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, các vấn nạn học đường thường xuyên xảy ra và có xu hướng leo thang như hiện nay là do chưa thực sự có giải pháp nào hữu hiệu cho việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Những vụ việc xảy ra là hậu quả của sự bất lực trong cách giáo dục của cả thầy cô giáo, gia đình trước học sinh, kể cả những trẻ mầm non. Sự bất lực này liên quan đến trình độ, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên lẫn sự quan tâm của gia đình.

Có lẽ ngày nay học sinh phải học quá nhiều, các thầy cô phải chạy theo chương trình quá nhiều nên quên mất việc tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức cho các em, hướng suy nghĩ của các em đến với những hành vi mẫu mực, lành mạnh, tốt đẹp. Bản thân một số thầy cô cũng quên mất cách trau dồi kiến thức và đạo đức cho bản thân mình để dẫn đến những hành vi khó kiểm soát khi gặp những đối tượng học sinh cá biệt. Ở hầu hết các lớp học, giáo viên chủ nhiệm không nắm được tâm tư nguyện vọng của học sinh nên không thể giúp các em kiểm soát được hành vi của bản thân.

Trong khi đó nhiều gia đình thiếu quan tâm đến con cái, thả lỏng, buông trôi việc giáo dục đạo đức con cái mình, phó mặc cho nhà trường. Cũng có gia đình, khi biết con mắc các khuyết điểm về đạo đức, nhân cách đã chỉ biết xử phạt mà không biết chỉ bảo một cách tâm tình để con nhận ra điều hay, lẽ phải và tự sửa. Có gia đình, bố mẹ lục đục, cãi cọ nhau, anh chị em mâu thuẫn đánh chửi nhau, con cái vì thế ít nhiều đã bị ảnh hưởng, mang cái không khí “bạo lực” của chính gia đình mình vào lớp học. Về mặt tâm lý học, một khi bố mẹ không nói chuyện được với con cái mình, thì cũng đồng nghĩa với sự thất bại của giáo dục gia đình với con trẻ.

Phải chăng, cần những người tâm huyết và trách nhiệm trong việc giáo dục trẻ để xây dựng một cơ chế phối hợp giáo dục giữa cha mẹ học sinh – nhà trường và xã hội?

→ Lạm dụng tình dục trẻ con là gì?

Diệp Anh