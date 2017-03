Ngày 5/3 vừa qua, bác sỹ phòng khám 168 (Thanh Trì, Hà Nội) khiến 1 người phụ nữ tử vong. Điều đáng nói, phòng khám này đã xảy ra nhiều sai phạm nhưng vẫn được các cơ quan chức năng cho tồn tại.

Phòng khám đa khoa 168 Thanh Trì, Hà Nội

Vào hồi 16g ngày 5/3, chị Trần Thị T ( 29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) đến phòng khám 168 để khám thai. Bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã thăm khám và xác định chị T. mang thai 21 tuần và cho rằng chị T. bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư, chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân khó thở, lên cơn co giật. Khi gọi được bác sĩ Vinh thì bệnh nhân đã sùi bọt mép. “Bác sỹ Vinh đã hướng dẫn y tá tiêm thuốc an thần chống co giật vào ven tay trái và mông bệnh nhân, rồi gọi 115 chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai”- đại diện Phòng khám cho biết.

Ngay trong chiều 5/3, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thời điểm tiếp nhận bệnh nhân T. đã hôn mê sâu. Bệnh nhân đã chết não.

Chiều ngày 7/3, Thanh tra Sở Y tế đến làm việc với Phòng khám 168 Hà Nội thì phòng khám cho hay không liên lạc được với bác sĩ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh! Sở Y tế hiện không biết bác sỹ Vinh đi đâu. Hiện phòng khám đã bị Sở Y tế đình chỉ hoạt động.

Vụ việc đang được công an huyện Thanh Trì và Sở Y tế Hà Nội điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu của PV, đây không phải là lần đầu tiên phòng khám 168 Hà Nội để xảy ra sai phạm. Trước đó, các đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều vấn đề vi phạm pháp luật của cơ sở này. Xong sau khi xử phạt hành chính, phòng khám vẫn được tồn tại và hoạt động bình thường.

Trước đó, vào tháng 4/2013, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã ra Quyết định xử phạt phòng khám này hơn 38 triệu đồng đối với 3 nội dung vi phạm: Biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của phòng khám không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực y tế; và sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép.

Tiếp đó, vào tháng 7/2014, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thiết bị y tế và thuốc nhập lậu tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến lô hàng trên, chủ lô hàng đã không xuất trình được.

Năm 2015, Phòng khám 168 Hà Nội cũng từng bị phanh phui việc mạo danh Bộ Y tế, cam kết đây là phòng khám của Bộ Y tế, được giảm giá chi phí khi thăm khám.

Sau đó, vào ngày 07/7/2016, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về y tế đối với Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội với số tiền lên tới 25 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Quyết định nêu rõ: Xử phạt Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội - Chi nhánh Công ty TNHH Duy Thịnh số tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám được quy định tại Điều 74 – Khoản 1; Điều 3 – Khoản 2 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ngày 22/9/2016, đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội kiểm tra đột xuất tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này có 7 bác sĩ đăng ký khám 24/24 giờ. Nhưng khi đoàn thanh tra kiểm tra lại chỉ có 4 bác sĩ. Đặc biệt, có những chuyên khoa không có bác sĩ, nhưng bệnh nhân vẫn thực hiện các xét nghiệm. Nhà thuốc bệnh viện dù chưa được cấp phép vẫn bán thuốc.

Ngoài ra, việc niêm yết công khai giá khám, điều trị tại phòng khám vẫn còn chưa đầy đủ. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều máy móc xuất xứ Trung Quốc không có hồ sơ nhập khẩu và đăng ký lưu hành. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, với những vi phạm trên, phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội bị phạt gần 70 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề từ 6 đến 12 tháng đối với hai bác sĩ.

Khánh An