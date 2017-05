Xe tải chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng đã tông nát xe khách làm 13 người chết, 32 người bị thương. Tài xế xe khách tử vong, tài xế xe tải đang nguy kịch

Tối 7-5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về biện pháp khắc phục, xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê sáng cùng ngày.

Nhiều gia đình tan nát

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết vào lúc 4 giờ 35 phút ngày 7-5, tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê), xe tải BKS 77C-13937 đã tông trực diện xe khách BKS 18B-01832. Vụ tai nạn làm 13 người chết, 32 người bị thương.

Trước đó, cơ quan chức năng đã thống kê có 11 người tử vong. Tuy nhiên, trong lúc giải phóng hiện trường vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 thi thể nam giới khoảng 30 tuổi bị vùi lấp dưới đống phân bón đổ xuống đường. Người đàn ông này đã bị văng từ trên xe khách sau cú tông. Thi thể ông nằm sát khu vực xưởng sắt gần vị trí xảy ra tai nạn. Đến tối cùng ngày, con số tử vong đã tăng lên 13 người, trong đó có tài xế xe khách. Hiện tài xế xe tải và nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Xe khách bị tông nát bét sau vụ tai nạn rạng sáng 7-5 ở Gia Lai

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhiều người nhà nạn nhân vẫn chờ trước cửa để hỏi thăm thông tin về người thân. Ông Hoàng Văn Dần (56 tuổi; ngụ xã Xuân Phụng, huyện Xuân Trung, tỉnh Nam Định) may mắn thoát nạn nhưng chẳng biết vợ mình cùng đi trên xe khách sống chết ra sao. "Có ai biết vợ tôi là bà Nguyễn Thị Sợi, 52 tuổi, quê Nam Định đang ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi?" - ông Dần mếu máo, níu áo từng bác sĩ, y tá mỗi khi họ đi qua.

Ông Dần kể 2 vợ chồng ông từ Bình Phước về thăm quê Nam Định. Lúc lên xe, do khách đông, vợ ông được xếp ở hàng ghế sau ghế tài xế, còn ông nằm ở đường đi cạnh vợ. Lúc xe gặp nạn, hành khách đều đang ngủ. Ông giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe nhiều tiếng gào khóc, rên rỉ… Gắng gượng bò dậy tìm xem vợ ở đâu nhưng chân ông Dần bị kẹt cứng không thể nào nhúc nhích được. Sau đó, ông được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đau đớn hơn là tình cảnh vợ chồng ông Nguyễn Quốc Trịnh (SN 1950) và bà Lã Thị Hoa (SN 1959; ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông). Chiều 6-5, bà Hoa nhận được tin mẹ ruột ở tỉnh Hà Nam hấp hối. Hai vợ chồng định mua vé máy bay để về kịp nhìn mặt mẹ nhưng không đủ tiền nên lên xe khách về quê. Chỉ sau khi xe chạy 2 giờ, bà Hoa nhận được tin mẹ mất. Vợ chồng bà tiếp tục hành trình để về chịu tang mẹ. Thế rồi, vụ tai nạn xảy ra, ông Trịnh chết tại chỗ còn bà Hoa gãy tay, chân.

Dò thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam thì ô tô khách BKS 18B-01832 còn hạn đăng kiểm đến ngày 12-3-2018. Riêng chiếc xe tải BKS 77C-13937, hệ thống đăng kiểm không tìm được thông tin về phương tiện này.

Làm rõ tài xế có sử dụng chất kích thích?

Thượng tá Trương Đức Đương, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định qua điều tra, công an xác định xe tải BKS 77C-13937 do tài xế Võ Văn Quý (SN 1990; trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển cùng một phụ xe bốc 20 tấn phân bón từ cảng Quy Nhơn lên giao hàng tại xã Ia H’lú, huyện Chư Sê. Đến 4 giờ 16 phút, xe này qua trạm thu phí BOT tại dốc Hàm Rồng mà không mua vé.

Lúc này, xe tải chạy rất nhanh, bấm còi liên tục và vượt nhiều xe khác đi cùng chiều. Khi đến đoạn có dải phân cách cứng tại thị trấn Chư Sê, xe tải đi vào đường cấm (làn 1 chiều) và tông vào xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi; trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển chở 42 người, đi ngược lại.

45 người thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc

"Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các nhân chứng, công an xác định nguyên nhân là do tài xế Quý chạy quá tốc độ, đi vào đường 1 chiều gây tai nạn" - thượng tá Đương cho biết.

Trước nghi vấn về việc tài xế Quý sử dụng chất kích thích, cơ quan công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm các xét nghiệm. Kết quả là âm tính với ma túy. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục lấy thêm mẫu xét nghiệm để cho khách quan, đồng thời làm rõ tiền sử lái xe này có sử dụng ma túy hay không.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm sắp xảy ra tai nạn, xe tải chạy tốc độ 103-105 km/giờ. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Lê Đình Thọ đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. "Xét nghiệm không phát hiện có chất kích thích nhưng chạy hơn 20 km trong tình trạng như thế, còn đi vào làn đường cấm là có vấn đề" - ông Thọ nhận định, đồng thời đề nghị làm rõ hồ sơ quản lý, điều kiện con người, phương tiện...

Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu làm rõ việc các hành khách không thắt dây an toàn trên xe nên bị văng ra nhiều. Bên cạnh đó, ông Hùng đề nghị lực lượng CSGT kiểm soát tốc độ xe chặt hơn nữa. "Một vụ tai nạn chấn động cả nước. Tài xế chạy quãng đường dài như thế mà không có lực lượng nào ngăn chặn, để xảy ra hậu quả nặng nề thư thế" - ông Hùng lo ngại. Ông cũng đề nghị Bộ GTVT tăng cường thu thập, cung cấp kịp thời dữ liệu cho Sở GTVT tỉnh Gia Lai xử lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát thiết bị hành trình

Sáng 7-5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương trong vụ tai nạn. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là vi phạm của tài xế xe khách, xe tải.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT các tỉnh Nam Định, Bình Định chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có 2 ô tô trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, xử lý nghiêm vi phạm. Ngoài ra, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các sở GTVT có xe vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Ba điểm đen trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 7-5, ông Bùi Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau khi đường Hồ Chí Minh được nâng cấp, mặt đường bằng phẳng càng khiến tài xế lưu thông tốc độ cao hơn nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mới đây, sáng 3-5, tại điểm đầu cầu Đắk R’tih, một xe container trong lúc đổ dốc đã mất lái, lật ngang giữa quốc lộ rồi trượt dài trên đường, tông trúng xe máy đang lưu thông làm người điều khiển xe này tử vong tại chỗ. Đến chiều cùng ngày, cũng tại địa điểm này, một xe tải loại nhỏ đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào một xe tải khác và tiếp tục tông vào chiếc xe máy khiến người điều khiển xe máy và tài xế xe tải nhỏ bị thương nặng.

Đại tá Hồ Công Hoa, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định hiện có 3 điểm đen trên đường Hồ Chí Minh thuộc các km 830, 852 và 887 với đoạn đường dốc, quanh co, che khuất tầm nhìn.Lái xe tải đường dài, nếu không quen đường khi đổ dốc, cứ rà thắng thì đến cuối dốc sẽ rất dễ mất thắng. "Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Chúng tôi phải tăng cường lực lượng đo tốc độ vào ban đêm để hạn chế các phương tiện chạy nhanh gây tai nạn giao thông" - đại tá Hoa cho biết.

