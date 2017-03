Trong lúc cự cãi với người dân vào câu cá, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thông (NN&PTNT) huyện Tri Tôn (An Giang), đã rút súng ra đe dọa.

Sáng 18-3, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, Công an huyện đang xác minh làm rõ vụ một Phó trưởng Phòng NN&PTNH huyện Tri Tôn rút súng đe dọa người dân tại khu vực hồ thủy lợi trên địa bàn vào ngày 17-3.

Theo thông tin ban đầu, khu vực hồ thủy lợi Xoài Sết trên địa bàn huyện Tri Tôn mới xây dựng nên có thả nuôi cá. Gần đây có một số người dân vào câu cá nhưng bị ông Tuấn (chưa rõ họ, là Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn) không cho câu.

Đến ngày 17-3, một số người dân tiếp tục đến câu cá, ông Tuấn ngăn cản không cho câu nên giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi ông Tuấn móc súng (chưa rõ súng thật hay súng giả) ra đe dọa người dân. Hành vi rút súng của ông Tuấn bị người dân quay clip tung lên mạng vào sáng 18-3, gây bức xúc trong dư luận.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn cho biết thêm, ngay trong sáng 18-3, Công an huyện đã yêu cầu ông Tuấn mang khẩu súng đến Công an giao nộp để làm rõ vụ việc...

Đức Văn