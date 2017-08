Phát ngôn viên Điện Kremlin đã lên tiếng ngay sau khi Phó Tổng thống (TT) Mỹ Michael Pence tới thăm Gruzia và các quốc gia Baltic.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới rằng, Moscow tôn trọng mối quan hệ của các quốc gia láng giềng với Mỹ nhưng lo ngại về việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới Nga.

Trong khi bình luận về chuyến thăm Gruzia và các quốc gia vùng Baltic của Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence, phát ngôn viên Peskov khẳng định rằng, các quốc gia này là những nước độc lập có quyền phát triển mối quan hệ với các quốc gia khác như họ mong muốn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, "hợp tác như vậy chỉ trở thành vấn đề với chúng tôi khi nó dẫn đến việc mở rộng các liên minh quân sự khác nhau và cơ sở hạ tầng quân sự của họ về phía biên giới của chúng tôi".

"Đây là điều khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi thực sự tôn trọng mối quan hệ của các quốc gia láng giềng của chúng tôi với Mỹ, cũng như với các quốc gia khác", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Pence rằng quyết định của Moscow trong việc giảm nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ không ngăn cản cam kết của Washington đối với an ninh quốc gia cũng như an ninh của các quốc gia đồng minh, ông Peskov nhấn mạnh, "quyết định giảm nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga không liên quan gì đến an ninh".

"Đây là lý do vì sao tôi sẽ không bình luận gì về tuyên bố của Phó TT Mỹ. Tôi không thấy có mối liên hệ gì", phát ngôn viên Điện Kremlin chia sẻ.

NM (Theo TASS)