Ngày 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động của tập thể Chính phủ và khẳng định luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Các cử tri cũng đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Chính phủ trong thời gian qua; các giải pháp nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước; ghi nhận hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; biểu dương nỗ lực của các cơ quan Trung ương và địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế tập thể.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu và kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đây là những ý kiến có tính thời sự, tâm huyết với đất nước. Phó Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 3 sắp tới dự kiến thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của nền kinh tế và thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, Luật về các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi và các luật liên quan và thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Các dự án pháp luật này sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, hỗ trợ cho việc xử lý nợ xấu, bảo đảm cho “sức khỏe” của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng đã trực tiếp trao đổi với cử tri về một số vấn đề nóng liên quan đến ngành chăn nuôi lợn, an toàn thực phẩm. Theo Phó Thủ tướng, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã có giải pháp yêu cầu các công ty thức ăn gia súc giảm giá bán, giảm giá giống, các công ty chế biến thức ăn tăng cường kết nối với người nuôi lợn. Vào đầu tháng 5 tới, Chính phủ sẽ họp phiên họp thường kỳ tháng 4 để tìm kiếm thêm giải pháp hỗ trợ cho người dân chăn nuôi lợn.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng khẳng định đây là chuyên đề hành động của Chính phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này và cho rằng chính quyền địa phương phải đi đầu trong kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước các kiến nghị liên quan tới hoạt động của mỏ sắt Thạch Khê, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá lại trữ lượng, chất lượng, năng lực của các cổ đông hiện hữu và thị trường cho quặng sắt, bảo đảm sớm có quyết định tới hoạt động của mỏ trên tinh thần phát triển bền vững kinh tế địa phương và người dân, bảo đảm môi trường. Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của công ty Formosa, thực hiện bồi thường cho các địa phương hiệu quả, đúng người, không để xảy ra nhiều tiêu cực, tập trung tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi thăm mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng cho rằng, xây dựng nông thôn mới và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất, tinh thần, bảo đảm môi trường sống của người dân sẽ là hướng đi của Chương trình và các hoạt động xây dựng chính sách của chính quyền. Trong quá trình này, người dân là chủ thể chính để triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền huyện Thạch Hà quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng tạo dựng môi trường kinh doanh, thương mại thuận lợi cho cả người dân và doanh nghiệp, thu hút hiệu quả doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn và phát triển doanh nghiệp trong khu vực này. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền, các lực lượng chức năng phải đi đầu, cùng với nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bởi nếu không bảo đảm an ninh, trật tự thì không thể có được nông thôn mới.

TTXVN/Tin Tức