Chiều 22/4, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu đã về thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng đã đi thị sát tuyến đường Cảng Hàng không Thọ Xuân và Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tuyến đường này được khởi công từ tháng 9/2014 với chiều dài gần 66km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.167 tỷ đồng. Đến hết tháng 3, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 60,67 km/65,915 km, đạt 92,04%. Dự kiến đến tháng 7/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là dự án có tổng số vốn đầu tư 9,27 tỷ USD do liên doanh 3 cổ đông chính gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (25,1%); Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (35,1%); Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản (35,1%), Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản (4,7%).

Tính đến thời điểm hiện tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã giải ngân được 7,2 tỷ USD, tương đương 96,55% khối lượng công việc, trong đó phần xây lắp cơ bản đã thực hiện xong. Dự kiến đến tháng 5/2017 sẽ hoàn thành cơ khí và trong quý 1/2018 sẽ đưa vào vận hành thương mại với công suất 10 triệu thùng dầu/năm.

Sau khi thị sát Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao sự hiện đại của dây truyền và các thiết bị đầu tư của nhà máy, mong muốn sẽ cho chất lượng dầu đạt tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Thanh Hóa và các nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng trong triển khai dự án đồng thời nhấn mạnh, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là một dự án lớn có sức lan tỏa không chỉ đối với tỉnh Thanh Hóa mà còn là động lực phát triển kinh tế của toàn quốc.

Dự án đi vào hoạt động góp sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho quốc gia đặc biệt là an ninh năng lượng, nhà đầu tư và người dân cũng được hưởng lợi từ dự án này; yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để nhà máy chạy thử và vận hành thương mại đúng tiến độ. Tỉnh Thanh Hóa cũng cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng như điện, nước, viễn thông, khu vực an toàn hàng hải... để Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại được hiệu quả, an toàn.

Về vấn đề môi trường, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành có liên quan và tỉnh Thanh Hóa phải rà soát kỹ các chỉ tiêu về môi trường. Khi các chỉ tiêu này đạt tiêu chuẩn mới cấp phép cho Nhà máy chạy thử và vận hành thương mại, nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác cũng đã thăm Cảng tổng hợp quốc tế gang thép Nghi Sơn. Đây là Cảng được thiết kế đầu tư gồm 9 bến, với tổng chiều dài 2.250m, tổng vốn đầu tư 5.850 tỉ đồng, có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng đến 50.000 tấn, năng lực xếp dỡ đạt 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)