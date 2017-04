Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Ireland theo lời mời của Chính phủ nước này.

Tháp tùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 21-23/4 có Đại sứ Việt Nam tại Anh kiêm nhiệm Ireland Nguyễn Văn Thảo, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng. Phó Thủ tướng đã có cuộc hội kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins, làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Ireland Michael Creed và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Charles Flanagan.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Ireland Michael D. Higgins, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chính phủ Ireland đã dành cho đoàn Việt Nam; bày tỏ hài lòng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; khẳng định mong muốn của Chính phủ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Ireland, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo, năng lượng…; cảm ơn và đánh giá cao các dự án hợp tác phát triển của Ireland đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Ảnh: Lê Phương/TTXVN

Tổng thống Higgins nhắc lại những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2016; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, nước có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực.

Hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay nhất là quan hệ kinh tế thương mại đã có mức tăng trưởng cao trong vài năm gần đây; nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực sản suất sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu…. Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Ireland chia sẻ sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, giải quyết tranh chấp qua thương lượng, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước quốc tế về Luật Biển, bình đẳng giữa các quốc gia và dân chủ hóa đời sống chính trị quốc tế. Nhân dịp này, Tổng thống Ireland đã mời Chủ tịch nước ta sang thăm vào thời gian sớm nhất có thể.

Trong cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Ireland Michael Creed, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những thành tựu nông nghiệp mà Ireland đã đạt được; bày tỏ mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu; đề nghị Ireland tạo điều kiện cho nông, thủy, hải sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Ireland và thông qua Ireland, tiếp cận thị trường châu Âu. Bộ trưởng Michael D. Higgins chia sẻ với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kinh nghiệm kết hợp thành công mô hình nông trại truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đưa Ireland từ một nước nông nghiệp trở thành một quốc gia thịnh vượng hàng đầu châu Âu; bày tỏ Chính phủ Ireland sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sữa, dược phẩm, chế biến thịt…; khẳng định Ireland ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ EU – Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại - đầu tư hai nước; nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp (ký năm 2014), tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm gồm hỗ trợ đào tạo quản lý nông nghiệp hiện đại, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng hệ thống quản lý nông sản an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc và hợp tác chăn nuôi bò; nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo và khóa đào tạo cho Việt Nam nhằm tăng cường hỗ trợ thông tin liên quan đến kiểm dịch chất lượng và an toàn thực phẩm các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa hai nước; chia sẻ những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Charles Flanagan, Phó Thủ tướng khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác với Ireland; đề nghị Ireland tích cực ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam; đề nghị tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Ireland hòa nhập tốt với sở tại. Bộ trưởng Charles Flanagan nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận ký kết trong chuyến thăm Việt Nam rất thành công của Tổng thống Ireland năm 2016 và duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland, trong đó trọng tâm là quan hệ kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, nông nghiệp - thực phẩm và giáo dục - đào tạo; cam kết tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hợp tác kinh tế trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên còn nhiều tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp thực phẩm, hàng không, công nghệ thông tin truyền thông…; nhất trí phối hợp chặt chẽ xác định các ưu tiên hợp tác trong Chiến lược quốc gia giữa hai nước giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực nhận con nuôi; tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Lãnh đạo các bộ, ngành đã có nhiều hoạt động phong phú như đi thăm trang trại gia đình nuôi bò sữa chất lượng cao ở tỉnh Cork nhằm tìm hiểu về mô hình và quy trình sản xuất nông sản phẩm sạch, chất lượng cao và thân thiện với môi trường. tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Ireland; thăm Viện nghiên cứu nông nghiệp Teagasc là mô hình tích hợp giữa nghiên cứu nông nghiệp, lương thực với đào tạo và tư vấn; làm việc với một số doanh nghiệp Ireland trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và nông nghiệp…

