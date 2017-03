Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý việc chống tiêu cực trong lực lượng hải quan, nhất là tình trạng cán bộ, nhân viên nhận “lót tay”, “bôi trơn” để cho thông quan hàng hóa.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo về đánh giá thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội sáng 7/3 - Ảnh: VGP

Sáng 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo về đánh giá thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2016, toàn quốc xảy ra 54.500 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,4% so với 2015). Nổi lên là vấn đề hoạt động của tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều địa bàn; Nhiều băng nhóm lưu manh, côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội, có vụ vài chục đối tượng tham gia, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Tội phạm giết người gia tăng, nhất là các vụ giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, bột phát xảy ra nhiều, một số vụ đặc biệt nghiêm trọng gây phẫn nộ dư luận.

Cụ thể, tội phạm kinh tế và tham nhũng được đánh giá vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực với tính chất nghiêm trọng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vẫn là nguy cơ lớn đối với hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Đáng lo ngại, theo lãnh đạo Bộ công an là tiềm ẩn tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công, quản lý, vận hành ở các Tổng Công ty, DNNN gây thất thoát lớn nguồn vốn của nhà nước.

Báo cáo của Bộ Công an cũng nhấn mạnh hiện tượng gần đây xảy ra vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của sân bay tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, an toàn hàng không.

Cơ quan công an cũng nhắc đến hiện tượng xuất hiện nhiều loại ma túy mới như “cỏ Mỹ”, “lá khát”, “tem giấy”, “bùa lưỡi” có xu hướng gia tăng, đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, học sinh, sinh viên nhưng chế tài xử lý còn gặp khó khăn, ảnh hướng đến công tác phát hiện, điều tra xử lý về hình sự.

Năm 2016, lực lượng bảo vệ pháp luật đã khám phá gần 42.600 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 80.200 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 78%. Trong đó, có 16.800 vụ phạm tội về kinh tế, 244 vụ tham mĩnh được phát hiện; gần 700 vụ liên quan đến sử dụng công nghệ cao phạm tội, xử lý 17.600 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; triệt phá trên 18.700 vụ án ma túy; khám phá 204 vụ mua bán người.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực của Bộ Tài chính và lực lượng hải quan trọng việc ngăn chăn tội phạm buôn lậu, đánh giá rất cao lực lượng hải quan ở Cảng Quy Nhơn (Bình Định) đã phát hiện ra một vụ buôn lậu thuốc lá lớn gồm 21 container thuốc lá nhập lậu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý và nhắc nhở Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm chống tiêu cực trong lực lượng, nhất là hiện tượng cán bộ, nhân viên hải quan nhận "lót tay", "bôi trơn" để được thông quan hàng hóa mà báo chí đã phản ánh.

Xem thêm Video:

H.Vũ