Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, ngày24/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, tiếp Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các, môi trường và di sản bang New South Wales Gabrielle Upton.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng Australia về thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng, duy trì tốc độc tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định trong nhiều năm liền, trong đó phải kể đến vai trò của các chính sách tài khóa hợp lý; cảm ơn và đánh giá cao việc Australia cam kết duy trì hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như môi trường, cải thiện sinh kế cho khu vực miền núi, nông thôn, chống biến đổi khí hậu, bình đẳng giới…

Bộ trưởng Scott Morrison đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC 2017. Trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đang đặt ra nhiều thách thức, Việt Nam đã cùng các nước tổ chức nhiều cuộc họp có ý nghĩa quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và các hội nghị có liên quan khác nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 năm nay, đồng thời đề ra Chương trình nghị sự hợp lý, tạo được sự đồng tình và đánh giá cao của các nền kinh tế thành viên.

Bộ trưởng Scott Morrison khẳng định chính sách của Australia dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác với ASEAN, mong muốn thúc đẩy ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hai nước đang ở thời điểm rất tốt đẹp, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư hai chiều ngày càng được đẩy mạnh, hoan nghênh Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, với việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ vào năm 2012.

Hai bên nhất trí sớm hoàn tất thảo luận để ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới từ nay đến năm 2020, nhằm tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, nhất là quản lý và phân bổ ngân sách, quản lý nợ công, nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần, duy trì hệ thống tài chính vĩ mô ổn định…

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn, tổ chức về kinh tế, tài chính đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các, môi trường và di sản bang New South Wales Gabrielle Upton. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các, môi trường và di sản bang New South Wales Gabrielle Upton, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của bang New South Wales đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Australia, nhất là trong lĩnh vực kết nối giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, trong đó thành phố Sydney đã trở thành địa điểm quen thuộc, gắn bó với nhiều người dân Việt Nam đến học tập và sinh sống.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn với tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, dịch vụ hàng đầu thế giới, bang New South Wales sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, trở thành địa phương đi đầu thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Australia.

Bộ trưởng Gabrielle Upton khẳng định, Chính quyền bang New South Wales luôn đánh giá cao hợp tác với Việt Nam và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp New South Wales tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực bang New South Wales có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như giáo dục, xuất khẩu than và dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Gabrielle cũng khẳng định bang New South Wales luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đây (khoảng 120.000 người) tiếp tục ổn định và phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa cho sở tại, trở thành nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước.

Thành Chung