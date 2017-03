Trên mạng xã hội loan truyền đoạn clip ngắn về việc một người trung niên ngồi trên xe gắn máy dùng khẩu súng ngắn chĩa về người dân đe dọa.

Ngay sau khi đoạn clip trên đưa lên mạng, người đàn ông cầm súng được xác định là ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn (An Giang). Vụ việc đã được Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Ảnh cắt từ clip.

Ông Phan Văn Sương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện Tri Tôn đã xác minh rõ thông tin về việc ông Mai Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn (An Giang) rút súng dọa người dân tại khu vực hồ Soài Chek, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Theo ông Sương, súng ông Tuấn sử dụng là loại súng đồ chơi làm bằng mủ (nhựa), không có khả năng sát thương, không gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, đây là loại đồ chơi không được phép lưu hành.

Về góc độ quản lý nhà nước, ông Tuấn là một công chức nhà nước. Việc ông Tuấn dùng súng làm bằng nhựa bắn dọa người khác là không được phép, thiếu chuẩn mực đạo đức. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đã yêu cầu ông Tuấn làm tường trình. Đến ngày thứ 2 tới, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện sẽ họp và xem xét mức độ vi phạm, sau đó đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với ông Tuấn về hành vi dùng súng nhựa dọa người dân, gây phản cảm.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn cho biết, ông Mai Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ bảo vệ hồ thủy lợi Soài Chek ở xã Núi Tô. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Tuấn ngăn không cho một nhóm thanh niên vào khu vực hồ thủy lợi Soài Chek ở xã Núi Tô câu cá.

Hai bên đã xảy ra tranh cãi. Lúc đó, ông Tuấn chỉ có một mình, trong khi nhóm thanh niên lại đông, ông đã rút khẩu súng làm bằng nhựa (giống súng thật) ra bắn. Sau khi xảy ra sự việc, trưa 18/3, ông Tuấn đã giao nộp khẩu súng làm bằng nhựa cho Công an huyện Tri Tôn.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Viễn, súng mà ông Tuấn sử dụng là loại súng đồ chơi, nhìn bề ngoài khá giống súng thật, súng có cấu tạo bắn đạn nhựa bằng các lò xo, súng này được ông Tuấn mua với giá gần 300.000 đồng cùng hơn chục viên đạn nhựa tròn. Sau nhiều lần ngăn chặn những người vào hồ Soài Chek câu cá nhưng vẫn tái diễn nên ông Tuấn bức xúc.

Chiều 17/3, một nhóm thanh niên lại vào hồ Soài Chek câu cá, sau khi ngăn không được, ông Tuấn đã lấy khẩu súng “đồ chơi” ra và bắn một viên trúng vào chân của một thanh niên trong nhóm. Qua xác minh, người thanh niên bị ông Tuấn dùng “súng đồ chơi” bắn vào ngón chân. Lúc đó, ngón chân chỉ bị sưng đỏ, sau đó hết, chứ không bị thương, Đại tá Viễn cho biết thêm.

Công Mạo (TTXVN/Tin Tức)