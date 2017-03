Phát hiện người dân vào hồ sâu từng có người chết, ông Tuấn (ở An Giang) đã rút vật giống súng bắn trúng chân một người.

Hôm qua 17/3, dư luận xôn xao việc ông Mai Thanh Tuấn (Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Tôn) dùng một vật giống súng đe dọa người dân tại khu vực hồ thủy lợi trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang), cho biết sáng nay (18/3), ông Tuấn đã đến trụ sở công an làm việc. Người này đã đưa ra cây súng nhựa bắn đạn nhựa.

"Súng này có hơn chục viên đạn nhựa tròn. Anh Tuấn nói những người vào hồ câu cá nhiều lần nên bức xúc. Tôi đã gặp thanh niên bị bắn vào ngón chân, nạn nhân chỉ bị sưng đỏ đỏ rồi hết rồi chứ không bị thương", đại tá Viễn nói.

Ông Mai Thanh Tuấn dùng một vật giống khẩu súng đe dọa người dân. Ảnh cắt từ clip.

Theo đại tá Viễn, tại xã Núi Tô có hồ Soài Chek do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Tôn quản lý. Chiều 17/3, một số người dân vào câu cá và xảy ra cự cãi với ông Tuấn.

Trưa cùng ngày, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, cho Zing.vn biết đã liên lạc với ông Tuấn và cán bộ này nói đang làm việc với công an.

"Nếu công an xác định đó là súng nhựa thì không vi phạm pháp luật nhưng sai về chuẩn mực đạo đức. Hồ sâu, từng có vụ chết người nên ông Tuấn bảo vệ, khuyến cáo bà con không vào câu cá hoặc tắm. Có đủ cách để mời dân đi ra, đâu cần thiết phải dùng súng dọa. Chúng tôi sẽ làm việc với huyện Tri Tôn để kiểm điểm anh này", ông Thư chia sẻ.

Xã Núi Tô, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường