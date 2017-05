Núp bóng công ty phần mềm, nữ phó giám đốc tổ chức đường dây đánh bạc cho hàng ngàn con bạc khắp cả nước tham gia. Đến thời điểm công an bắt giữ, lượng tiền giao dịch qua đường dây này lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tiến hành khám xét nơi ở và công ty của Nguyễn Thị Khéo. Ảnh: Việt Văn.

Ngày 4/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng do Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu.

Nghi can Nguyễn Thị Khéo là phó giám đốc Cty TNHH DV Phần mềm Asian Livetech, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Petrolan (số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM).

Theo C50, đầu năm 2017, đơn vị này phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên trang web ibet...com. Đường dây này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… thu hút nhiều người chơi tham gia.

Qua thời gian theo dõi, C50 xác định Nguyễn Thị Khéo là nghi can cầm đầu đường dây này. Núp bóng là một công ty phần mềm, Khéo đã tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc khắp cả nước từ năm 2011. Công ty TNHH DV Phần mềm Asian Livetech là công ty con, còn công ty mẹ đặt tại Campuchia. Khéo chỉ đạo nhân viên làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty mẹ.

Ngoài Nguyễn Thị Khéo bị bắt, công an còn bắt giữ một số nghi can khác trong đường dây này để phục vụ công tác điều tra.

Văn Minh