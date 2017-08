Phó công an xã bị tố đánh công an viên chấn thương sọ não sau bữa nhậu chung.

Phó công an xã bị tố đánh công an viên chấn thương sọ não (Ảnh: Trụ sở UBND xã Đắk Liêng - nơi nhóm người tổ chức ăn nhậu, sau đó xảy ra xô xát).

Ngày 1/8, thượng tá Lê Viết Kỳ - Phó trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin lãnh đạo công an xã Đắk Liêng xảy ra xô xát với công an viên khiến người này bị chấn thương sọ não. Công an huyện đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ sự việc.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não là anh Nguyễn Bá Tưởng (Công an viên thôn Lâm Trường). Người bị tố đánh nạn nhân bị thương là ông Phạm Xuân Phương (37 tuổi, Phó Công an xã Đắk Liêng).

Theo trình bày của bà Trần Thị Tâm (vợ anh Tưởng), vào chiều ngày 23/6, anh Tưởng mang theo 2 lít rượu đến phòng làm việc của công an xã. Thời điểm này tại trụ sở gồm có các ông: Phạm Viết Tùng, Trưởng Công an xã; ông Phạm Xuân Phương, Phó Công an xã; ông Yplem Je (công an viên) và ông Vũ Đức Trọng (công an viên). Tất cả những người trên đã cùng với anh Tưởng uống rượu đến tối.

Cũng theo lời bà Tâm, sau chầu nhậu, anh Tưởng tiếp tục mời ông Phương, ông Trọng đi hát karaoke và ăn khuya. Sau đó, giữa anh Tưởng và ông Phương đã xảy ra mẫu thuẫn dẫn tới xô xát. Hậu quả, làm anh Tưởng phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

“Sau khi bị đánh, chồng tôi được đưa vào Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, hiện chỉ nằm một chỗ. Chồng tôi bị tổn thương não rất nặng, sức khỏe rất yếu. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trắng đen sự việc và yêu cầu người phạm tội đền bù thiệt hại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi gây ra”, bà Tâm nói.

Ông Phạm Viết Tùng, Trưởng Công an xã Đắk Liêng xác nhận, vào chiều 23/6, ông Tưởng và ông Phương đã sử dụng rượu bia tại trụ sở công an xã nên sau đó không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành động quá khích.

Được biết, ngày 19/7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lắk có văn bản về việc kiểm điểm, xử lý đảng viên vi phạm đối với trường hợp của ông Phạm Xuân Phương. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đắk Liêng kịp thời thực hiện, giới thiệu nội dung kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với đảng viên Phạm Xuân Phương vì vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra, ông Phương còn sử dụng rượu bia trong giờ là việc và có hành vi đánh người gây thương tích gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín của người cán bộ, đảng viên đối với nhân dân.

“Theo tin báo tố giác tội phạm từ người dân, đơn vị chúng tôi đã đến bệnh viện tỉnh để lấy bệnh án. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện tỉnh Đắk Lắk chưa cung cấp và hẹn đến ngày 3/8 mới có thể cung cấp cho cơ quan công an. Lấy thông tin từ bệnh án, công an sẽ tiến hành giám định, sau đó mới có thể đưa ra quyết định khởi tố vụ này hay không” – thượng tá Kỳ cho biết.

Ngọc Hùng