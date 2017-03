Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (diễn ra trong các ngày 7 - 9.3 tại Hà Nội) sẽ tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu xuất sắc. Một người trong số đó là bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trong một lần đi thăm và tặng quà cho con em CNLĐ tại Vĩnh Phúc. Ảnh: V.N

Cuộc trò chuyện giữa PV Báo Lao Động với bà dưới đây sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về một vị nữ thủ lĩnh công đoàn, người luôn để lại ấn tượng tốt với những người xung quanh về sự mạnh mẽ, vươn lên trong cuộc sống; sự ân cần, quan tâm sâu sắc đến đời sống người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Thưa bà, được biết trước khi là một cán bộ công đoàn (CĐ), bà từng là nhà giáo…?

- Năm 1980 sau khi tốt nghiệp khoa Hóa, Đại học Sư phạm Vinh, tôi được về công tác tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và được bố trí giảng dạy tại Trường cấp 3 An Lương Đông - Phú Lộc. Sau 3 năm nỗ lực phấn đấu, tôi được kết nạp Đảng và được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Chỉ 2 năm sau tôi được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác chuyên môn, lúc đó tôi vừa tròn 26 tuổi. Hai năm tiếp đó tôi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng kiêm Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện Phú Lộc và được bầu làm Đại biểu HĐND huyện. Đó là năm 1987 và có thể coi tôi bắt đầu tham gia công tác CĐ từ đó với biết bao điều còn mới mẻ. Công việc mới đòi hỏi phải học hỏi rất nhiều không chỉ công tác chuyên môn mà cả công tác quản lý, hoạt động CĐ và các công việc của người đại biểu dân cử.

Sau nhiều năm phấn đấu công tác, một điều bất ngờ mà cho đến giờ tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc, đó là vào năm 1997 (38 tuổi), tôi được vinh dự bầu là Đại biểu Quốc hội khóa X (nhiệm kỳ 1997-2002) và cũng được bầu vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa VIII. Sau 3 năm, tôi được điều động về công tác tại LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế và được bầu làm Phó Chủ tịch. Môi trường công tác CĐ tiếp tục nâng bước cho tôi và tôi vinh dự tiếp tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XI (nhiệm kỳ 2002-2007). Sau 5 năm say mê công tác với vai trò là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội và với những kinh nghiệm được tích lũy của khóa X, khóa XI, tôi tiếp tục được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XII (2007-2012). Vào thời điểm đó (năm 2007), được sự điều động của các lãnh đạo T.Ư và sự đồng thuận của hệ thống CĐ, tôi vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa IX) và được về với “nghề công đoàn” mà tôi từng gắn bó.

Công việc của một nhà giáo và một thủ lĩnh CĐ như rất gần nhau vì cùng hướng đến việc vun đắp, chăm sóc cho con người. Vậy theo bà, cần có những yếu tố, phẩm chất nào để trở thành một nhà giáo giỏi hay một cán bộ CĐ giỏi?

- Tôi cũng như mọi người thôi, làm bất cứ công việc gì hay nghề nào đều phải luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Tôi luôn tâm niệm rằng trong công việc phải luôn tận tụy và say mê; trong cuộc sống phải luôn đồng cảm và sẻ chia, trong gia đình luôn yêu thương và sống có trách nhiệm và với bản thân luôn tự biết “đủ”. Những năm tháng đứng trên bục giảng, làm quản lý, lãnh đạo và 15 năm hoạt động trong “nghị trường” với tôi đó thực sự là những “trường đại học cuộc đời” rèn giũa để tôi dần trưởng thành.

Được biết, trong quá trình tham gia Quốc hội và ở vị trí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, bà có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chính sách đối với lao động nữ, lực lượng chiếm tới hơn 60% trong các KCN?.

- Với trách nhiệm của mình, trong 3 khóa liên tục ở Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, tôi có những ý kiến đóng góp xây dựng luật pháp về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên, trẻ em, hôn nhân, gia đình. Còn trên cương vị Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi cũng chung sức cùng tập thể lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tham gia xây dựng chính sách pháp luật cho NLĐ, trong đó có chính sách đối với lao động nữ. Từ các kết quả nghiên cứu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của lao động nữ, tổ chức CĐ đã đề xuất thành công các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động nữ, trong đó phải kể đến việc nâng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng, chính sách HĐLĐ đảm bảo cho phụ nữ trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ, chính sách đầu tư nhà trẻ mẫu giáo cho con lao động nữ tại các KCN-KCX; xây dựng mô hình ca bin vắt trữ sữa cho lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản quay trở lại DN, các quy định liên quan đến nhà tắm, nhà vệ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vấn đề hôn nhân gia đình của công nhân lao động…; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng của các cấp CĐ nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Tuy nhiên trong thực tế, chúng tôi cũng còn nhiều điều rất trăn trở về đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ đang còn nhiều khó khăn, nhiều lao động nữ có con nhỏ vẫn phải gửi con về quê nhờ ông bà, người thân trông giúp do không có nhà trẻ và mẫu giáo ở nơi họ làm việc. Việc kiểm tra giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với NLĐ cũng còn những hạn chế và cũng còn đó nhiều mong muốn cho cuộc sống tốt đẹp hơn của NLĐ. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả cán bộ CĐ cũng như bản thân tôi.

Bà quan niệm như thế nào về người phụ nữ thành đạt trong thời đại ngày nay?

- Tôi nghĩ rất đơn giản, trước hết là bản thân luôn cống hiến, say với nghề và luôn sáng tạo để vươn tới, đóng góp những giá trị hữu ích cho xã hội và cộng đồng và cũng luôn chăm sóc vun đắp hạnh phúc của gia đình mình bằng cả tình thương, tấm lòng bao dung, nhân hậu của người phụ nữ. Tôi luôn tự nhủ rằng mình đã rất may mắn khi được làm “nghề công đoàn” mà mình yêu thích và cũng may mắn hơn khi có được sự giúp đỡ của lãnh đạo, đồng nghiệp, sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình. Với phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo thì sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình luôn là bài toán khó và đòi hỏi bản thân người phụ nữ phải nỗ lực hơn rất nhiều và tôi cũng vậy. Trong thành quả của cá nhân tôi có công lao của tập thể, của gia đình và tôi mãi tri ân những giá trị đó.

- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

TRƯƠNG HOÀNG