Bí thư Quận 1 (TPHCM) Huỳnh Thanh Hải cho biết đã yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình báo cáo thông tin “một phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình từ bỏ nhiệm sở nhiều ngày đã nộp đơn xin nghỉ việc”.

Đầu giờ chiều 2-8, trước thông tin ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1) đã nộp đơn xin nghỉ việc, phóng viên SGGP đã liên hệ với nhiều vị cán bộ có trách nhiệm ở địa phương để xác minh.

Nhiều lần gọi, nhắn tin vào một số điện thoại được cho là của Bí thư phường Nguyễn Thái Bình Lưu Lê Bích Phượng (0903.6697…) thì phóng viên nhận được trả lời từ một giọng nữ nói: “Tôi không phải Phượng”, đồng thời cho biết đã sử dụng số điện thoại này hơn 10 năm nay. Trong khi đó, cách đây vài tháng, phóng viên đã từng trao đổi công việc của phường Nguyễn Thái Bình qua số điện thoại trên. Mặc khác, khi phóng viên kiểm tra từ một số đầu mối khác tại UBND Quận 1, Quận ủy Quận 1 cũng đều nhận được trả lời: “số điện thoại trên là của chị Phượng, Bí thư phường Nguyễn Thái Bình”.

Liên hệ với Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận, phóng viên nhận được nhắn tin: “Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện bây giờ”. Phóng viên tiếp tục nhắn tin với mong muốn nhận được chia sẻ thông về việc ông Nguyễn Chí Việt có nộp đơn xin nghỉ việc thì không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, Bí thư Quận 1 Huỳnh Thanh Hải chỉ thông tin ngắn gọn: “Chúng tôi đã yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình xác minh và Quận ủy sẽ giải quyết vụ việc này theo đúng quy định”.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch (phụ trách đô thị) UBND phường Nguyễn Thái Bình đã không vào cơ quan nhiều ngày. UBND phường Nguyễn Thái Bình nhiều lần liên hệ với ông Việt nhưng bất thành. Vụ việc đã được UBND phường, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình báo cáo cho UBND quận và Quận ủy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga, cán bộ này có đơn xin nghỉ phép hai ngày nhưng hết phép anh ta vẫn không đến cơ quan làm việc. Phường tìm nhiều cách liên lạc nhưng vẫn không liên hệ được và đến nay Quận ủy vẫn chưa xác định được vì sao ông Việt từ bỏ nhiệm sở trong nhiều ngày. Khi được hỏi có phải cán bộ do nợ nần nên bỏ nhiệm sở, bà Nga nói: “Có nghe đồn”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (tối 31-7) Quận ủy chưa chính thức tiếp nhận bất kỳ thông tin, phản ánh nào có liên quan nên chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân tại sao ông Việt không đến cơ quan làm việc nhiều ngày.

Ngoài ra, trước khi xin nghỉ phép thì ông Việt vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường và không có bất kỳ một biểu hiện nào bất thường. Cho nên, sự việc này khiến nhiều người bất ngờ.

Sở Nội vụ đang theo dõi vụ việc

Ngày 2-8, một cán bộ của Sở Nội vụ TPHCM cho biết, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã thị trấn trên địa bàn TPHCM hiện nay do cấp quận quản lý. Theo đó, về mặt quản lý chính quyền sẽ do chủ tịch UBND cấp quận quản lý và về mặt đảng sẽ do quận ủy quản lý. “Trong trường hợp cán bộ phường Nguyễn Thái Bình như nêu trên, về mặt nguyên tắc dù là cán bộ tăng cường đi nữa thì cũng phải do HĐND quận 1 bầu. Sau đó, Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch phường để Chủ tịch UBND Quận 1 phê chuẩn kết quả”, vị cán bộ này chia sẻ.

Cũng theo vị này, theo Luật cán bộ công chức và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình là cán bộ và UBND Quận 1 chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý cán bộ này. Việc bầu, miễn nhiệm/bãi nhiệm hay xử lý kỷ luật cũng thuộc thẩm quyền của UBND Quận 1 song Sở Nội vụ cũng đang theo dõi vụ việc này.

