Vị Phó chủ tịch phường bịt khẩu trang lại đi trước đoàn kiểm tra để xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường nên bị người dân đánh gãy tay…

Ngày 3/3, trao đổi với PV VietNamNet, chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thịnh xác nhận ông có thông tin sự việc tại cuộc họp về công tác tái lập an ninh trật tự lòng lề đường, vỉa hè mới đây với Chủ tịch UBND TP Nguyên Thành Phong và 24 quận, huyện.

Tại buổi họp, ông Thịnh thông tin một Phó chủ tịch phường thuộc quận, trong khi đi xử phạt, nhắc nhở các hành vi lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn đã bị các đối tượng manh động dùng cây tấn công. Hậu quả, vị Phó chủ tịch phường này bị đánh gãy tay. Tuy nhiên ông Thịnh không thông tin cụ thể sự việc trong buổi họp.

Qua trao đổi với PV, người đứng đầu chính quyền quận Tân Bình xác nhận sự việc xảy ra trong năm 2016 tại phường Bình Hưng Hòa.

“Nguyên nhân là do vị Phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa quá xông xáo đi trước đoàn và bịt khẩu trang để xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường. Do đó, giữa lãnh đạo phường với người dân có xảy ra xô xát. Sau sự việc, phía quận đã yêu cầu công an làm rõ. Tuy nhiên, phía công an cho biết người dân không nhận diện được vị Phó chủ tịch đang thực hiện công vụ nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc trên” - ông Thịnh nói.

Theo chủ tịch UBND quận Bình Tân, hiện vị Phó chủ tịch phường bị đánh gãy tay đã chuyển sang làm HĐND quận Bình Tân và khu vực lấn chiếm vỉa hè, xảy ra xô xát nay đã trật tự, ổn định.

“Sự việc cũng xảy ra lâu rồi, giữa người thi hành công vụ và người dân có sự hiểu lầm nên mới xảy ra sự thể trên. Do đó, sau này khi anh em đi làm tôi luôn nhắc nhở phải bám sát đoàn để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc”- ông Thịnh lưu ý.

Lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Nói về thông tin trên đã lâu nhưng vừa được đưa ra trong cuộc họp tại UBND.TP, Chủ tịch quận Bình Tân cho biết, buổi họp về các vấn đề về trật tự lòng lề đường trong năm 2016 nên ông mới nhắc lại sự việc để phía lãnh đạo TP để nắm rõ.

“Có những lúc anh em đi làm, đụng chạm đến lợi ích của người dân nên xảy ra những chống cự, xô xát không đáng có. Do đó, tôi thông tin sự việc để lãnh đạo TP hiểu được những khó khăn của anh em cấp phường, xã khi đi làm. Bên cạnh đó, các địa phương khác thấy đó để rút kinh nghiệm”- ông Thịnh nói.

Người đứng đầu chính quyền Bình Tân cho biết thêm, trong buổi họp ông cũng có kiến nghị CATP phải chỉ đạo cho CA quận, huyện, phường xã có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia bảo vệ trật tự lòng lề đường, coi đây là trách nhiệm và tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Nói về việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thời gian qua, Chủ tịch quận Bình Tân cho biết, không xảy ra vụ xô xát, chống đối nào giữa lực lượng công vụ và người dân.

"Người dân và người bán hàng rong chấp hành rất nghiêm chỉnh. Khi thấy lực lượng chức năng họ thu dọn và không dám tái chiếm nữa. Có thể do ý thức người dân nâng cao và lần này mình làm rất mạnh", ông Thịnh nhìn nhận.

Vị Chủ tịch cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo TP không chủ trương đẩy đuổi hàng rong trong kế hoạch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Do đó, quận Bình Tân lấy phương châm tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định là chính. Bên cạnh đó, quận còn tạo điều kiện cho người dân buôn bán có trật tự.

Tuấn Kiệt