Do túng tiền, đối tượng đã nhẫn tâm đâm tài xế taxi liên tiếp đến khi không kháng cự được nữa, sau đó cướp đi số tiền hơn một triệu đồng rồi bỏ trốn vào rừng.

Sáng ngày 11/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi), trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam về tội "giết người và cướp tài sản".

Trước đó vào đêm 9/4, hãng taxi Mai Linh Quảng Nam do tài xế Đỗ Cao Thương chở Nguyễn Ngọc Huynh từ TP. Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My, khi vừa đến thị trấn Bắc Trà My lợi dụng đường vùng núi vắng vẻ, Huynh đã dùng dao đâm gần chục nhát cho đến khi tài xế taxi không còn khả năng chống cự mới dừng tay.

Hiện trường vụ án.

Sau đó Huynh lục túi tài xế taxi Thương và lấy đi số tiền hơn một triệu đồng rồi bỏ trốn vào rừng cho đến khi bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam bắt vào 6h30 sáng ngày 11/4.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh tại cơ quan CSĐT

Hiện tại sức khỏe của tài xế Thương đã qua cơn nguy kịch. Theo cơ quan CSĐT đối tượng Huynh sau khi bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lý do Huynh khai mục đích thực hiện hành vi nhẫn tâm của mình là do túng thiếu tiền tiêu.

Theo tìm hiểu được biết Nguyễn Ngọc Huynh hiện là phó bí thư chi bộ thôn Đoàn Bộ ở thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, Huynh đã có vợ và hai con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Huy