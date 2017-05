Tuy không may mắn ở giải thưởng Cánh Diều trong nước nhưng ‘Cha cõng con’ lại nhận được những phản ứng tích cực từ giới chuyên môn và giám khảo quốc tế, rinh về hàng loạt giải thưởng quan trọng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng vừa có chuyến đi dài tại Mỹ, chu du qua các Liên hoan phim quốc tế. Tuy không may mắn ở giải thưởng Cánh Diều trong nước, nhưng " Cha cõng con " - bộ phim điện ảnh đầu tay của Lương Đình Dũng - lại nhận được những phản ứng tích cực từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế, rinh về hàng loạt giải thưởng quan trọng.

Tại LHP Quốc tế Arizona lần thứ 26 diễn ra ở Nhà hát trung tâm thành phố Touson, Mỹ, phim "Cha cõng con" đoạt giải "Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất" (Best Foreine Feature) và giải "Quay phim ấn tượng nhất" (Special July Award For Outstanding Cinematography) do Ban giám khảo bình chọn dành cho nhà quay phim Lý Thái Dũng. LHP Arizona năm nay có 96 phim được gửi đến từ 20 Quốc gia, diễn ra trong 12 ngày từ 19 - 30/4/2017.

Tại LHP Boston lần thứ 15, "Cha cõng con" đã được vinh danh giải "Phim có cốt chuyện hay nhất" (Indie Spirit Best Story Line Award), đây là một giải thưởng quan trọng của Liên hoan phim. Liên hoan diễn ra từ ngày 13 - 17/4 và các phim được chiếu tại hệ thống rạp Paramount tại trung tâm TP. Boston của Mỹ. Liên hoan phim năm nay có 3.218 phim tham dự đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đạo diễn Lương Đình Dũng tại LHP Arizona

Nói về “Cha cõng con”, Patrick Joro - Giám đốc điều hành LHP quốc tế Boston chia sẻ: “ Đây là bộ phim chúng tôi vô cùng yêu thích, là một trong những bộ phim hay nhất trong LHP năm nay. Tôi thực sự rất ấn tượng với Cha cõng con qua các cảnh quay dưới mưa.

Đặc biệt khi bạn nhìn thấy cảnh lũ nhấn chìm căn nhà, người cha cho đá vào thuyền để giữ thuyền dưới nước. Chúng tôi thực sự tin rằng các bạn đã ở đó, và tất cả cảnh quay là thật… Tôi không biết đạo diễn dùng kỹ thuật gì. Nhưng đối với tôi điều đó rất tự nhiên. Tôi thực sự không tin là mình đang xem một bộ phim hư cấu. Tôi có cảm tưởng như tôi đang xem một câu chuyện rất thật”.

Vừa về nước, Lương Đình Dũng lại nhận được niềm vui mới khi "Cha cõng con" tiếp tục đoạt giải “Quay phim xuất sắc nhất” (Best Cinematography) của LHP Quốc tế Milano lần thứ 17 của Italy. Giải thưởng này đã được ban tổ chức thông báo trên trang web của Liên hoan phim. Liên hoan diễn ra từ ngày 10/5 đến 10/6/2017. Giải “Phim hay nhất” (Best Film) của Liên hoan phim Quốc tế Milano lần thứ 17 sẽ được công bố vào cuối tháng 5 năm 2017.

Đạo diễn Lương Đình Dũng hướng dẫn các diễn viên nhí trong một phân cảnh phim

“Cha cõng con” do biên kịch Bùi Kim Quy và Lương Đình Dũng chuyển thể dựa trên truyện ngắn cùng tên “Cha Cõng Con” của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ năm 1995. Dự án sau đó được anh thai nghén suốt 10 năm trời. Phim được thực hiện với kinh phí gần 18 tỷ đồng.

Phim có thời gian ghi hình thực tế 62 ngày, bao gồm cả ngày quay bổ sung. Tổng thời gian quay gần 80 ngày trong khi hầu hết các phim điện ảnh đều quay trong thời gian một tháng. Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 5/4, dù vấp phải nhiều khó khăn trở ngại nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới chuyên môn và khán giả.

