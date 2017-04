Phim "In the Name of The People" nói về vấn nạn tham nhũng ở Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Phim được 170 triệu lượt xem chỉ với 10 tập đầu tiên tung ra trên Iqiyi.com.

Đây là phim đầu tiên về nạn tham nhũng được mô tả cụ thể, chân thật như loạt phim "House of cards" từng gây sốt thế giới của Mỹ. Nội dung được xây dựng trên nhân vật hư cấu hoạt động trong đội ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó mô tả lối sống của các quan chức cao cấp, hoạt động tham nhũng. Dù mục đích vẫn là nhấn mạnh cái kết đáng tuyên dương của cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đồng minh khởi xướng nhưng vẫn tạo được sức hút riêng.

Phim đả phá về tham nhũng thu hút công chúng

Nguyên nhân vì phim này đã phá vỡ lệnh cấm kéo dài hàng thập kỷ của Trung Quốc nhằm chặn những phim có nội dung liên quan tiêu cực đến hình ảnh Đảng cầm quyền. Đây cũng là phim truyền hình đầu tiên mô tả một nhân vật lãnh đạo vị trí thứ hai trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ở vị thế kẻ phản diện. Nó không đi xa như "House of cards" dính líu đến tổng thống nhưng nó đi xa nhất trong các phim chính trị Trung Quốc từ trước đến nay.

Cơ quan quản lý phim Trung Quốc quyết định hạn chế đề tài liên quan tiêu cực đến Đảng cầm quyền từ năm 2004. Họ lo ngại những chi tiết về tham nhũng cho dù là tưởng tượng cũng có thể làm suy yếu lòng tin của công chúng vào Đảng. Việc sản xuất và phát sóng "In the Name of the People" vào giờ cao điểm cho thấy Bắc Kinh càng tự tin trong việc kiểm soát chống tham nhũng và thuyết phục người dân nên tin tưởng hơn vào chính quyền.

Một cảnh trong phim "In the Name of the People"

Chủ tịch Tập Cận Bình đã khởi xướng và kêu gọi cuộc chiến chống tham nhũng trong thời gian dài. Từ năm 2012 đến nay có 1,2 triệu quan chức bị trừng phạt vì tham nhũng. Ông Bình cũng nhiều lần lên tiếng đây không phải cuộc thanh trừng chính trị mà chủ yếu là cuộc chiến chống tham nhũng.

Phim "In the Name of The People" mang phong cách hiện đại, chủ đề hấp dẫn lại chiếu trên mạng nên thu hút đông giới trẻ. Những người này vốn chưa bao giờ thích được những phim đề tài chính trị khô khan, giáo điều trên truyền hình.

M.Khuê (Theo SCMP)