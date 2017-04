Phim "Hóa ra anh vẫn ở đây" (Never gone) do Lưu Diệc Phi đóng chính cùng tài tử Ngô Diệc Phàm chỉ bán được 5 vé với doanh thu hơn 250.000 đồng ở Hàn Quốc sau 3 ngày công chiếu.

Phim này chiếu ở Hàn Quốc từ ngày 20-4, đến 23-4, phim bán được 5 vé, tổng cộng 13.000 won. "Hóa ra anh vẫn ở đây" được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi danh cùng tên của Tân Di Ổ. Phim này thu được hơn 48 triệu USD chỉ ở Trung Quốc và tổng doanh thu toàn cầu hiện là 50.2 triệu USD. Dù không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng giai đoạn phim ngôn tình đang thịnh hành và có ngôi sao tham gia nên phim thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Phim "Hóa ra anh vẫn ở đây" thua đau ở Hàn Quốc Dù có diễn viên Lưu Diệc Phi Tuy nhiên, sang Hàn Quốc, phim rơi vào tình huống chẳng người xem và chỉ được chiếu ở rạp nhỏ. Lưu Diệc Phi là cái tên phổ biến ở Hàn Quốc thông qua các phim hợp tác Trung Quốc - Hàn Quốc. Hơn thế, cô còn là bạn gái tài tử Song Seung Hun, mỹ nam xứ Hàn. Không chỉ có "Hóa ra anh vẫn ở đây" thảm hại phòng vé, trước đó, phim "Thái bình luân 2" chỉ bán được 265.000 won và phim "Bên nhau" bán được 144.000 won). Con số thống kê phim chỉ có 5 khán giả xem khi chiếu 3 ngày Những con số bất ngờ từ phim "Hóa ra anh vẫn ở đây" tại Hàn Quốc làm dấy lên những thông tin cho rằng người dân Hàn đang tẩy chay ngược lại với tác phẩm Trung Quốc. Trước đó, phía Trung Quốc đã trả đũa vụ Hàn Quốc đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) ở nước này bằng hoạt động tẩy chay nghệ sĩ Hàn Quốc. Mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, nhất là trong lĩnh vực văn hóa: phim, ca nhạc... vốn nổi bật của Hàn Quốc. M.Khuê (Theo Sina)