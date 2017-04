Nhà chức trách Philippines ngày 6/4 cho biết đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố sau khi bắt giữ hai đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát đã bắt giữ Husayn Al-Dhafiri (ảnh, phải) và Rahaf Zina (ảnh, trái) tại thủ đô Manila. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh sát đã bắt giữ Husayn Al-Dhafiri và Rahaf Zina tại thủ đô Manila vào ngày 25/3 vừa qua sau khi nhận được thông tin từ nhà chức trách Kuwait. Tuy nhiên, chiến dịch bắt giữ đã được giữ kín khi nhà chức trách Philippines mở rộng điều tra.

Al-Dhafiri và Zina đã sống và làm việc tại Manila kể từ tháng 1 vừa qua. Hai đối tượng này cũng từng tới khu vực Davao ở miền Nam và Cebu, miền Trung Philippines. Hiện chưa rõ hai đối tượng trên có mối liên hệ với các phần tử cực đoan địa phương hay không.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho biết, hai đối tượng này đã vào Philippines nhiều lần trong những tháng vừa qua như một phần trong kế hoạch tiến hành âm mưu đánh bom tại Philippines hoặc Kuwait.

Theo Bộ trưởng, Al-Dhafiri là một thành viên của IS hoạt động tại Trung Đông và nhà chức trách Mỹ tin rằng tên này có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Philippines. Tên này bị cho là đã tham gia chế tạo chất nổ và có khả năng đang lên kế hoạch chống Kuwait. Người chồng trước của Zina cũng là một chỉ huy cấp cao của IS bị tiêu diệt tại Syria.

Bộ trưởng Aguirre cho hay, Al-Dhafiri có thể bị trục xuất về Kuwait, trong khi Zina có thể bị đưa về Qatar, nơi đối tượng từng khởi hành đến Philippines.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo các thành viên IS có thể vào quốc gia Đông Nam Á này bằng cách trà trộn vào cộng đồng người Hồi giáo, vốn tập trung ở miền Nam nước này. Trong những năm qua, Philippines đã giao tranh với các nhóm Hồi giáo cực đoan tại khu vực miền Nam hẻo lánh, trong đó có một số nhóm đã cam kết trung thành với IS.

TTXVN/Tin Tức