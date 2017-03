Đây là phiên tòa hy hữu khi bị hại đến tham dự với đôi tay bị còng vào vòng số 8.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Lý do là bị hại cũng đang đợi ngày ra tòa xét xử do có liên quan liên quan đến một vụ tổ chức đánh bạc.

Câu nói bâng quơ châm ngòi ẩu đả

Hoàng Văn Hiến (SN 1981, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Trần Xuân Hưng (SN 1981, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh) vốn là bạn học cũ, chưa có mâu thuẫn, xích mích. Nhưng mối quan hệ tốt đẹp của hai người bạn học cũ bị phá vỡ chỉ vì sự nóng giận xuất phát từ câu nói bâng quơ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, tối ngày 26/8/2016, Hồ Sỹ Bằng (SN 1991, ngụ xã Hưng Chính, TP Vinh) điều khiển chiếc xe ô tô chở theo bốn người bạn trong đó có Đinh Văn Tuấn (SN 1986, ngụ xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) và Hiến đến quán cà phê ở xã Hưng Châu để uống nước, nói chuyện.

Vừa đến nơi, thấy một nhóm thanh niên đang tập trung đánh bida, hô hào rầm rộ, Hiến văng tục và nói: “Chi mà tập trung đông ri bây (bay)”. Trong đám đông đó có anh Hưng. Anh này đáp: “Chi đó Hiến Xuân” (Xuân là tên bố Hiến - PV)”. Cho rằng bạn học cũ xúc phạm gia đình mình, Hiến nói lại: “À, bạn ra mình hỏi tý”.

Dứt lời, hai người bạn đồng môn đi ra khu vực ngoài sân. Vừa ra đến cổng, Hiến bất ngờ chạy đến xe ô tô của Bằng, mở cửa lấy đèn pin rồi lao vào đánh anh Hưng. Bằng đang ngồi trong xe ô tô, dù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn nhiệt tình trợ giúp bằng cách lao vào đấm đá cùng.

Tuấn đứng gần đó thấy nhóm thanh niên đánh bida chạy ra, nghĩ rằng họ trợ giúp anh Hưng nên rút súng hướng về nhóm người, hơi chếch lên trời bắn hai phát, nhưng đạn không nổ (chiếc súng này được Tuấn mua một người đàn ông không quen biết ở cửa khẩu Móng Cái với giá 2 triệu đồng).

Thấy vậy, một số người có mặt đã vào can ngăn không cho các đối tượng đánh anh Hưng nữa. Người bị đánh cũng nhanh chóng chạy vào phía trong quán nhưng vẫn bị rượt đánh. Hiến dùng đèn pin đánh vào đầu, mặt, mũi anh Hưng, còn Bằng cầm ghế mây đánh một cái từ trên xuống khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Chưa dừng lại, Tuấn còn chạy đến ngồi đè lên hông, đồng thời dùng súng chĩa vào người anh Hưng, Bằng dùng chân đá vào cổ nạn nhân. Bất ngờ, Tuấn chỉa súng vào người Bằng và nói: “Đây không phải là việc của các anh, tránh ra hết”, sau đó dí súng lên đầu anh Hưng văng tục: “Đụng đến anh tao, tao giết”.

Lúc đó, Hiến đang đứng đối diện cách nạn nhân chừng một mét, tiếp tục lao vào đánh anh này nhưng được mọi người can ngăn. Tuấn lên đạn bắn anh Hưng một phát trúng sau tai trái.

Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Theo kết quả khám nghiệm thương tật của cơ quan chức năng, anh Hưng bị tổn hại về sức khỏe 10%. Về phần dân sự, nạn nhân yêu cầu phải bồi thường 200 triệu đồng tiền thuốc men và tổn thất tinh thần.

Về các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, sau một ngày lẩn trốn, cả Hiếu, Tuấn, Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tuấn bị truy tố về hai tội danh “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Hiếu bị truy tố về tội “Giết người”.

Riêng Bằng được xác định là người cùng Hiến vào đánh anh Hưng nhưng không nghe Hiến nói câu “Đập chết hắn đi” nên không bị xác định là đồng phạm.

Lúc Tuấn ngồi đè lên người và dí súng vào bắn nạn nhân, Bằng cũng không nhìn thấy súng của Tuấn. Ngoài ra, chính Bằng cũng bị Tuấn chỉ súng vào bảo tránh ra trước khi bắn vào đầu nạn nhân.

Do đó, Bằng không đồng phạm về hành vi giết người mà chỉ bị phạt hành chính. Tại phiên tòa vừa qua, Bằng được triệu tập với tư cách là nhân chứng của vụ án.

Mâu thuẫn lời khai

Tại phiên tòa, bị cáo Hiến đã khai nhiều chi tiết không khớp với nội dung trong cáo trạng, đồng thời cho rằng trong quá trình lấy lời khai đã bị công an mớm cung.

Hiến khai bản thân không hề biết và nghe Tuấn nói “đụng đến anh tao, tao giết”, cũng “không tiếp tục lao vào đánh anh Hưng khi anh này đang bị Tuấn ngồi đè lên hông và dí súng vào đầu” như cáo trạng nêu. Nghe vậy, bị hại liền có ý kiến bác bỏ, cho rằng Hiến khai không đúng sự thật.

Lời khai của bị cáo Hiến tại tòa cũng bị đại diện VKS phản bác. Vị này đưa ra những bằng chứng chứng minh Hiến liên tục đòi đánh bị hại sau khi anh này đã bị Tuấn đè lên người.

Hành vi đó không thực hiện được là do người khác can ngăn. Những hành vi của bị cáo đã được camera an ninh của quán cà phê ghi lại. Đến lúc này, Hiến im lặng, cúi gằm mặt xuống vành móng ngựa.

Còn bị cáo Tuấn lại thể hiện sự ăn năn, hối cải. Tuấn khai, vì nghĩ anh em của mình bị xúc phạm nên đã lao vào trợ giúp. Trong quá trình xô xát, sẵn chiếc súng thủ trong người nên đã rút ra dùng.

“Hai phát đầu bị cáo chỉ bắn chỉ thiên mục đích đe dọa chứ không có ý giết người. Lần thức ba vì không kiềm chế được nên đã bóp cò”, Tuấn khai. Bị hại phản bác: “Cả ba lần Tuấn đều có ý định bắn tôi, chỉ có điều do súng không nổ và không trúng vào đầu thôi”.

Vị chủ tòa nghiêm giọng với bị cáo Hiến: “Việc anh Hưng không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. May mắn là viên đạn đi lệch sang phía tai nên nạn nhân mới có cơ hội sống. Hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm”.

Liên quan đến khẩu súng tự chế dạng ổ quay, bắn đạn thể thao, thuộc loại có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng, vị chủ tọa đã hỏi về nguồn gốc. Tuấn khai: “Mục đích mua súng của bị cáo chỉ là phòng thân chứ không có ý đồ gì khác”. Tuy nhiên, lý do này đã bị chủ tọa phiên tòa bác bỏ và phân tích việc tàng trữ súng là hành vi trái phép, đã được pháp luật quy định rõ.

Điều đặc biệt tại phiên tòa xét xử này là bị hại Trần Xuân Hưng tham dự với tư cách đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giam. Sau khi xuất viện một thời gian, Hưng có dính líu trong một vụ tổ chức đánh bạc, bị cơ quan chức năng bắt giữ, hiện đang chờ ngày xét xử.

Giờ nghị án, người thân của các bị cáo và bị hại cố bồng những đứa trẻ nhỏ lên để cho những người cha nhìn mặt. Thấy đứa con 11 tháng tuổi của mình được bà nội bế đến, Tuấn cố rướn người xuống, hai tay đang bị còng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa con thơ. Đứa bé bụ bẫm ngơ ngác thấy đông người thì hoảng loạn khóc thét nên người nhà vội đưa ra ngoài. Đến khi đứa trẻ im lặng lại được bà nội bế vào đứng sát chỗ bố ngồi.

Cách đó mấy dãy ghế, bị hại cũng tranh thủ những phút giây ngắn ngủi để nắm tay đứa con nhỏ hơn một tuổi. Người thân đứng xung quanh liên tục dặn dò cả bị hại lẫn bị cáo hợp tác với cơ quan chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo Hiến đã xin thay đổi lời khai: “Cho bị cáo được nói lời cuối cùng. Bị cáo khẳng định toàn bộ lời khai trong quá trình điều tra mà VKS cung cấp là hoàn toàn đúng. Tại phiên tòa hôm nay, do một phần tâm lý hoảng loạn nên bị cáo mới khai không khớp, sai lệch thông tin. Xin quý tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về, hòa nhập với xã hội, chăm sóc vợ và ba đứa con nhỏ”.

Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong đó có tình tiết hai bị cáo đã bồi thường đủ cho bị hại 200 triệu đồng và đơn xin giảm nhẹ của bị hại, HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Tuấn 5 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Hoàng Văn Hiến 2 năm tù về tội “Giết người”.

Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo Tuấn, Hiến được dẫn giải ra xe bịt thùng. Phía bên kia khán phòng, bị hại cũng được lực lượng chức năng dẫn giải về nhà tạm giam.

Long Trần