Sau nhiều giờ khai quật hầm cầu, công an phát hiện hài cốt nghi của người vợ cùng dao, liềm… mà nghi can sử dụng khi phạm tội.

Gần trưa 12-5, sau nhiều giờ khai quật hầm cầu trong nhà nghi can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu), công an phát hiện bộ hài cốt nghi của người vợ bị Hoàng sát hại gần năm năm trước.

Theo một công an tham gia khai quật, sau khi Hoàng tự thú, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng. Qua khám xét, khai quật hầm cầu (rộng 0,7 m, dài 1,4 m, sâu 2,4 m) dưới nhà vệ sinh trong nhà Hoàng, công an phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người, một dao Thái Lan, một liềm sắt, quần, áo khoác nữ. “Bộ xương người đã phân hủy, xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, có dấu vết băm chém. Xương cánh tay trái cũng có vết chém… Công an đã thu giữ mẫu vật để giám định ADN” - vị công an cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin , ngày 10-5, Nguyễn Trung Hoàng đến Công an huyện Đất Đỏ tự thú về hành vi giết vợ (người được cho bỏ nhà đi mất tích vào năm 2012).

Người dân tập trung xem công an khám xét căn nhà của Hoàng. Nghi can Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: T.KHÁNH

Năm năm trước, chị T. được cho là có tình cảm với một người khác cũng làm nghề phụ hồ. Có một thời gian Hoàng bị tai nạn gãy chân, đi đứng khó khăn, hai vợ chồng càng thêm mâu thuẫn. Khi không thấy chị T., nhiều người nghĩ chị đã bỏ nhà đi chung sống cùng người khác.

Riêng gia đình của chị T. cho rằng việc chị mất liên lạc là không bình thường nên trình báo công an. Tuy nhiên, lúc đó công an huyện không đủ chứng cứ để khởi tố điều tra vụ việc.

Sau khi vợ mất tích, Hoàng vẫn làm nhiều nghề nhưng dành nhiều thời gian tới chùa làm công quả. Giữa tháng 3-2017, người nhà của chị T. tiếp tục đến Công an huyện Đất Đỏ yêu cầu xác minh việc chị mất tích đã gần năm năm nên công an lập hồ sơ xác minh, mời Hoàng lên lấy lời khai. Ngày 10-5, Hoàng đến công an tự thú đã sát hại vợ gần năm năm trước.

Tại Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), bước đầu Hoàng khai rõ hơn lý do và hành vi giết vợ.

Theo Hoàng, năm 2012 vợ chồng Hoàng đều đi làm phụ hồ. Trong số những phụ hồ cùng đi làm chung, có một người nảy sinh tình cảm với chị T. Theo Hoàng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ có ý định mang con trai và tài sản bỏ nhà đi cùng người này.

“Tối 20-8-2012, vợ về nhà thì hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn, cãi nhau. Vợ ném ly thủy tinh, dùng cây tràm đánh tôi. Khi tôi chạy vào nhà vệ sinh thì T. vẫn đuổi theo đánh nên tôi bực tức, giằng khúc cây, đánh trúng gáy khiến T. ngã xuống đất. Khi đó là khoảng 22 giờ” - Hoàng khai.

Người này khai là khi phát hiện chị T. đã tử vong, sợ bị công an bắt sẽ không có ai nuôi con nên đã tìm cách phi tang thi thể nạn nhân bằng cách cạy nắp hầm cầu trong nhà vệ sinh, bỏ từng phần thi thể nạn nhân, quần áo, liềm, dao… xuống. Hôm sau Hoàng đi mua bệ vệ sinh mới để thay và trám lại nắp hầm cầu. Phi tang xong xác vợ, Hoàng sang nhà cha mẹ vợ dự đám giỗ, báo với mọi người là “vợ đã bỏ theo trai”.

Tại công an, Hoàng thú nhận là sau khi sát hại vợ luôn sống trong cảm giác giày vò nên hay lên chùa tụng kinh, làm công quả. Hoàng tự thú mong được khoan hồng để sớm có ngày trở về chăm sóc cho con.

Một lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói: “Lời khai của Hoàng có thể chưa chính xác. Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra kỹ”.