Ngày 14-4, phi công hãng United Airlines lên tiếng về vụ David Dao bị lôi xuống máy bay một cách thô bạo, quy trách nhiệm cho an ninh sân bay.

“Chuyện này xảy ra trên một chiếc máy bay Express hợp đồng với chúng tôi, được sở hữu và điều hành độc lập bởi hãng Republic Airline, và do hành vi sai trái của Cục Quản lý bay Chicago gây ra” - Hội đồng điều hành United viết trong thư, đại diện cho 12.500 phi công của hãng.

“Không có nhân viên United nào liên can đến cuộc tranh cãi đã dẫn đến bạo lực… Phi hành đoàn và nhân viên trên chuyến bay 3411 đều là người của hãng Republic Airline, không phải United Airlines”.

Trong thư còn kể tội Cục Quản lý bay Chicago đã để nhân viên an ninh “dùng bạo lực đưa hành khách đi mà không có sự điều phối và không thuộc quyền kiểm soát của United Airlines và Repubic Airline”.

Máy bay hãng United Airlines. Ảnh: Flickr

“Sự an toàn và thoải mái của hành khách là ưu tiên hàng đầu của phi công United và chuyện này lẽ ra không được leo thang thành bạo lực” - thư viết. “Phi công United rất tức giận về sự việc này”.

Khi video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, hãng United Airlines đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích, phê bình và chế nhạo dữ dội.

Công chúng càng giận dữ khi CEO Oscar Munoz có lời lẽ không thích hợp, đổ cho nạn nhân là “gây rối và hung hãn”. Phải 2 ngày sau vụ việc, ông Munoz mới chính thức gửi lời xin lỗi tới ông Dao.

Ngày 13-4, hãng hàng không này hứa sẽ đưa ra nhiều thay đổi triệt để, trong đó có xem lại chính sách đối đãi với khách hàng, huấn luyện nhân viên và xử lý các chuyến bay đặt quá chỗ.

Hãng United cam kết sẽ hạn chế gọi an ninh sân bay tới đưa hành khách đi trừ phi “có vấn đề an toàn và an ninh”.