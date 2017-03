Một cơ phó của hãng American Airlines đã tử vong lúc đang điều khiển máy bay hạ cánh

Sự việc hy hữu xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 1353 của hãng hàng không American Airlines

Cơ phó hãng hàng không American Airlines tử vong sau khi mất hoàn toàn năng lực trong lúc đang điều khiển máy bay hạ cánh ở giai đoạn cuối xuống sân bay Albuquerque, New Mexico, hãng tin CNN ngày 30/3 dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/3/2017, thời điểm cơ trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì sự cố trên là lúc chuyến bay số hiệu 1353 của hãng hàng không American Airlines đang thực hiện hành trình từ Dallas-Fort Worth tới Albuquerque, New Mexico khi chỉ còn cách đường băng khoảng 3km.

Người phát ngôn Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, máy bay hạ cánh an toàn vào lúc 15:33 chiều và di chuyển tới cổng. Tại đây, các nhân viên y tế đã lên máy bay để xử lý tình huống – người phát ngôn sân bay quốc tế Albuquerque International Sunport, ông Daniel Jiron cho biết.

Một nguồn thạo tin cho hay, cơ phó đã được hồi sức bằng máy trợ thở trong 35-40 phút trước khi được thông báo tử vong. FAA đang hợp tác cùng hãng hàng không để tìm hiểu cụ thể hơn về tình hình.

Chỉ cần 1 thành viên phi hành đoàn cũng có thể xử lý nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn hạ cánh cuối cùng trên hệ điều hành của máy bay Boeing 737 một cách an toàn nhưng lúc đó, cơ trưởng đã chịu áp lực và khối lượng công việc vô cùng nặng nề và căng thẳng.

Tình trạng đột tử của một thành viên phi hành đoàn khi máy bay đang thực hiện hành trình là cực kỳ hiếm. Sự việc mới đây nhất xảy ra vào tháng 10/2015 khi cơ trưởng hãng hàng không American Airlines, 57 tuổi tử vong trên chuyến bay từ Phoenix đến Boston. Rất may chuyến bay đã hạ cánh an toàn sau khi chuyển hướng tới Syracuse, New York.

B.T (Theo CNN)