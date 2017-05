Sau khi cặp với "phi công trẻ" và sống với nhau như vợ chồng, Phương bàn bạc với Tiến ra Hà Nội mua ma túy rồi mang về Phú Yên xẻ lẻ bán kiếm lời.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kim Phượng (41 tuổi, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên) và Vũ Văn Tiến (31 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ tháng 8/2016, Phượng liên hệ với đối tượng tên Loan Châu ở TP Hồ Chí Minh mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Tuy An và TP Tuy Hòa. Đến cuối tháng 3/2017, Phượng quen biết và sống chung như vợ chồng với Tiến.

Hai đối tượng Tiến và Phượng

Cả hai bàn bạc, thống nhất ra Hà Nội mua ma túy đá về bán. Ngày 29/4/2017, Tiến đi máy bay ra Hà Nội gặp một người đàn ông mua 300 gam ma túy đá (Methaphetamine) với giá 117.000.000 đồng về đưa cho Phượng 200 gam để phân lẻ bán, còn 100 gam Tiến và Lê Văn Thoại (trú ở huyện Phú Hòa) bỏ vào hộp sâm chuẩn bị gửi cho đối tượng tên Đương ở tỉnh Đắk Lắk thì bị phát hiện bắt quả tang.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Phượng, Cơ quan điều tra còn thu giữ 33 gói heroin có trọng lượng 1,227g và 01 gói ni-lon chứa viên nén dạng tròn màu đỏ có Methaphetamine (ma túy đá) có trọng lượng 2,205g. Phượng khai tàng trữ số ma túy đá để sử dụng còn heroin để làm quà tặng cho người yêu tên Phú Râu ở huyện Phú Hòa.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ngọc Giàu