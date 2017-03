Ngày 17/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 19/7, TAND Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 12 năm tù giam về tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thịnh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1981 - người cùng quê và là đồng nghiệp cùng công ty với Thịnh).

Theo hồ sơ vụ án , Nguyễn Văn Thịnh vốn là lái xe của một doanh nghiệp có trụ sở tại Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai còn chị Trang là nhân viên kế toán của doanh nghiệp này. Thời gian đầu vào làm việc cả Thịnh và chị Trang có quan hệ tình cảm vụng trộm với nhau.

Sau một thời gian, chị Trang dần lạnh nhạt tình cảm với Thịnh, đồng thời muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính bấy lâu nay nên thường xuyên tránh mặt. Còn về phía Thịnh, thấy người yêu hững hờ nên bực tức và luôn tìm mọi cách gặp chị Trang để nói chuyện.

Đến trưa ngày 17/10/2015, Thịnh gọi điện thoại thì chị Trang cho biết đang ở công ty nên đã tới tìm gặp. Tuy nhiên, khi đến nơi Thịnh không thấy chị Trang đâu. Gọi điện lại một lần nữa, Thịnh được chị Trang cho biết là đang ở nhà. Lập tức Thịnh phóng xe máy đến nhà chị Trang với vẻ mặt tức tối. Tại đây, khi thấy chị Trang ở trong nhà nên Thịnh yên tâm quay về.

Một giờ sau, Thịnh gọi điện lại, chị Trang cho biết đang đi lễ ở Thái Hà khiến Thịnh cảm thấy bực tức trong người và đã vào bếp lấy dao phóng xe đến chỗ người tình.

Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh tại phiên tòa xét xử

Gặp nhau, Thịnh yêu cầu chị Trang dừng xe để nói chuyện rồi bất ngờ giật lấy chìa khóa xe của chị. Thấy vậy, chị Trang bỏ chạy đồng thời hô cướp. Đuổi theo chị Trang, Thịnh gằn giọng hỏi “Sao lại hô cướp” thì nhận được câu trả lời: “Thích hô cướp đấy, làm gì được nhau”.

Thấy thái độ lạnh nhạt của chị Trang, Thịnh bất ngờ rút dao trong người chém một nhát vào đùi của nạn nhận. Quá sợ hãi, chị Trang ôm vết thương bỏ chạy. Thịnh đuổi theo rồi chém hàng chục nhát dao vào đầu và người chị Trang.

Chứng kiến sự việc, một số người dân gần đó liền chạy tới can ngăn. Lợi dụng lúc đông người, Thịnh đã nhanh chân bỏ trốn.

Về phần chị Trang, do được người đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết, qua giám định thương tật, chị Trang bị tổn hại 20% sức khỏe. Về phía Thịnh sau thời gian 3 tháng bỏ trốn đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố đồng thời tỏ rõ sự ăn năn, hối hận và mong muốn HĐXX xem xét, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật . Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Thịnh đã không ra được tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thịnh, giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 12 năm tù.

