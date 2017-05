Phi công hãng Delta Airlines tát vào mặt một phụ nữ để cố gắng dừng vụ ẩu đả giữa cô này và một người khác.

Video do TMZ thu được ghi lại cảnh hai phụ nữ đánh nhau tại sân bay Atlanta ngày 21/4. Khi phi công hãng hàng không Delta Airlines can thiệp để cố gắng tách hai người ra, anh này dường như cố tình tát vào mặt một phụ nữ. Ngoài ra, một người phụ nữ khác, mặc quần áo xám, đá vào hai người nói trên và ngồi lên người họ, dường như cũng để can vụ đánh nhau.

Hãng hàng không Delta giải thích rằng phi công tát vào người phụ nữ vì muốn khiến cô này thôi dùng tay ghìm chặt cổ đối thủ.

Hãng đánh giá rằng dựa trên lời kể của phi công, nhân chứng và thông tin được cảnh sát cung cấp, phi công có lý do để can thiệp vào cuộc ẩu đả.

Hai phụ nữ đánh nhau không có ý định kiện đối phương và hãng hàng không. Phi công ban đầu bị đình chỉ sau khi vụ việc xảy ra nhưng sau đó được phép quay trở lại làm việc khi hãng hàng không kết luận rằng anh cư xử hợp lý.

Theo Phương Vũ/Vnexpress