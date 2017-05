Sau khi chơi ma túy đá, Việt vác chiếc nỏ săn thú ra đứng ở ngã ba đường đe dọa giết và bắn khiến 3 người trúng mũi tên nỏ bị thương nặng.

Phê ma túy, nam thanh niên vác nỏ ra đường "săn" làm nhiều người bị thương

Tối 13/5, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Phan Văn Việt (28 tuổi, trú xã Quế Sơn, Quế Phong) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào trưa ngày 5/5/2017, Việt cầm theo nỏ săn thú cùng nhiều mũi tên và 1 con dao đi từ nhà ra ngã ba chợ thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Tại đây, Việt đã dùng nỏ đe dọa giết và bắn khiến mũi tên trúng vào lưng, đùi của 2 người phụ nữ cùng 1 người thanh niên. Khi bị bắn, các nạn nhân đã bỏ chạy và đi đến trạm xã để cấp cứu.

Chiếc nỏ săn thú và chiếc dao mà Việt cầm ra đường bắn khiến 3 người bị thương. (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhận được tin báo sự việc, Công an thị trấn Kim Sơn, Công an huyện Quế Phong lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Khi công an đến, Việt đang trên đường bỏ về nhà. Dù được công an thuyết phục nhưng Việt tỏ thái độ chống cự, có ý định bắn nỏ về phía công an nhưng phía lực lượng công an đã kịp thời khống chế và dẫn giải về trụ sở.

Các nạn nhân vào viện cấp cứu sau khi bị Việt bắn mũi tên vào người. (Ảnh Nguyễn Cường).

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận trước lúc gây án đã sử dụng ma túy. Việt cho biết không hề quen hay có mâu thuẫn gì với 3 nạn nhân trên.

Hiện các nạn nhân trong vụ việc đang chờ để giám định thương tật sức khỏe để củng cố hồ sơ vụ việc.

theo Trí Thức Trẻ