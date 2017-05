Phe đối lập tại Syria hôm nay (4/5) cho biết quay trở lại Astana, Kazakhstan để tham gia cuộc hòa đàm Syria.

Quang cảnh một cuộc họp bàn về hòa bình cho Syria ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó vào hôm qua (3/5), lực lượng đối lập Syria đang tham gia hòa đàm ở thủ đô Astana của Kazakhstan tuyên bố "phái đoàn của lực lượng đối lập ngừng tham gia cuộc gặp vì tiếp tục xảy ra các vụ oanh kích bạo lực nhằm vào dân thường. Việc đình chỉ này sẽ kéo dài cho tới khi ngừng hoạt động oanh kích trên khắp lãnh thổ Syria".

Vòng đàm phán ngày 3- 4/5 là vòng đàm phán thứ tư do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, nhằm thảo luận các nội dung quy định trong nghị quyết 2254 (2015) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tập trung vào các vấn đề quản trị, quy trình và tiến độ soạn thảo bản Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử trên cơ sở một tiến trình do người Syria lãnh đạo và thực hiện nhằm kết thúc cuộc xung đột/.

