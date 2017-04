Thường trực Tỉnh ủy Long An vừa phê bình Công an tỉnh này vì không báo cáo sự việc nguyên Giám đốc Sở Y tế bị cấm xuất cảnh dẫn đến thiếu đồng bộ trong xử lý công việc.

Sáng 14/4, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội quý I/2017. Trong đó, vấn đề được nhiều phóng viên quan tâm nhất là việc ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An , đang hưởng lương giám đốc Sở nhưng được cho thôi giữ chức từ tháng 2/2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11/2017) bị Công an tỉnh Long An ngăn chặn xuất cảnh sang Nhật Bản vào tối 8/4, theo tin tức trên báo Dân trí.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin vụ cấm xuất cảnh nguyên Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Hoàng Nam/VNE.

Trả lời về vấn đề trên, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trước khi xuất cảnh ông Liêm đã làm đủ các thủ tục và được Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký văn bản đồng ý ngày 7/4.

Văn bản này được gửi đến nhiều cơ quan, trong đó có Công an tỉnh. Tuy nhiên, ngày 11/4 văn bản này mới đến Công an tỉnh trong khi ông Liêm bị chặn tại sân bay vào tối 8/4.

“Thường trực Tỉnh ủy đã phê bình Công an tỉnh vì chưa báo cáo Tỉnh ủy việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm. Liên quan việc dừng xuất cảnh, Công an áp dụng Thông tư số 20 ban hành ngày 25/4/2011.

Đây là thông tư mật nên Công an không thể cung cấp, không thể nói rõ là áp dụng điều khoản nào trong việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm”, Đại tá Châu giải thích.

Ông Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho rằng, văn bản cấm xuất cảnh ông Liêm có từ ngày 9/3 nhưng UBND tỉnh không nhận được thông tin nào từ Công an tỉnh nên ngày 7/4 đã ký văn bản đồng ý để ông Liêm đi du lịch.

“Đây là vụ việc đáng tiếc, nếu có đầy đủ thông tin sẽ không như thế. Vụ việc này ảnh hưởng đến uy tín của UBND tỉnh cũng như uy tín cá nhân ông Lê Thanh Liêm. Thường trực Tỉnh ủy phê bình Công an tỉnh Long An vì để xảy ra sự việc đáng tiếc này, chủ yếu là do thiếu thông tin”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã có quyết định cho thôi nhiệm vụ hồi tháng 2 để chờ về hưu, vẫn còn trong diện cán bộ do nhà nước quản lý, báo Vnexpress đưa tin.

Tối 8/4, ông ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật du lịch 5 ngày bằng kinh phí tự túc, sau khi được UBND tỉnh đồng ý. Khi làm thủ tục xuất cảnh, ông bị công an cửa khẩu lập biên bản ngăn chặn không cho lên máy bay, với lý do có yêu cầu của Công an tỉnh Long An. Ông Liêm cho biết sẽ khiếu nại công an tỉnh vì bị thiệt hại 50 triệu tiền vé máy bay và danh dự bị ảnh hưởng.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Dân trí, Vnexpress)