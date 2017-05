Ngày 10.5, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ping Sanshi (41 tuổi) 10 năm tù, Hao Yanjun (28 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hao Yanjun (trái) và Ping Sanshi tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Hao Yanjun học cách làm giả thẻ visa từ một phụ nữ Thái Lan để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ. Tháng 11.2015, Hao Yanjun xin vào Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Thái Phong Quý Châu do Ping Sanshi làm giám đốc. Công ty của Ping hợp tác với Công ty TNHH MTV Kỳ nghỉ Đà Nẵng (62 Hồ Xuân Hương, TP.Đà Nẵng, do ông Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc) để đưa khách Trung Quốc vào VN. Do Ping nợ ông Hùng 510.000 nhân dân tệ nên Ping cho Hao 10 triệu đồng để nhờ Hao làm giả thẻ visa. Ngày 4.4.2016, Ping, Hao đến Đà Nẵng. Hao liên hệ qua mạng với người phụ nữ ở Thái Lan, thống nhất sẽ chia tiền chiếm đoạt được cho bà này 50%, Hao nhận 10%, Ping 40%. Người phụ nữ Thái Lan cung cấp số thẻ, mật khẩu để Hao dùng thiết bị làm 29 thẻ giả, sau đó yêu cầu kế toán của Công ty TNHH MTV Kỳ nghỉ Đà Nẵng sử dụng máy EDC Vietcombank quẹt thẻ (trả nợ cho ông Hùng). Hao, Ping quẹt 29 thẻ với ý định chiếm đoạt gần 470 triệu đồng, tuy nhiên chỉ có 15 giao dịch thành công, chiếm đoạt được 220 triệu đồng (chuyển qua cho ông Hùng) của các chủ thẻ mở tại ngân hàng của Mỹ.

Trước tòa, Hao còn khai nhận có thể làm giả thẻ để rút tiền mà không cần mật khẩu. Hiện toàn bộ số tiền đã được hoàn trả cho các nạn nhân.

Nguyễn Tú