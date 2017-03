Đánh giá rất cao hành động cũng như phát ngôn của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là cách phát ngôn trung thực hiếm thấy.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng

Phát ngôn trung thực hiếm thấy

Tại hội nghị “Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" hôm 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có phát ngôn "dậy sóng" rằng 150/180 các quán bia có công an đứng sau, bãi trông giữ xe đều có người nhà "chống lưng". Người đứng đầu chính quyền Thành phố tuyên bố, người đứng đầu các quận huyện, trong đó đặc biệt trưởng công an các quận, phường nếu không thực hiện nghiêm sẽ "nhấc một vài đồng chí đi". Tuyên bố này của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã nhận được nhiều ủng hộ, đồng tình của dư luận.

Đánh giá rất cao hành động cũng như phát ngôn của Chủ tịch UBND Thành phố, cựu ĐBQH, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là phát ngôn trung thực hiếm thấy.

“Thực ra, tình cảnh cũng giống như trong truyện cổ Andersen “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, chúng ta ai cũng biết “đức vua ở truồng”, nhưng không phải ai cũng dám nói lên sự thật là “đức vua ở truồng”. Một số cơ quan công quyền bảo kê cho các quán bia, các bãi trông xe vỉa hè có lẽ là chuyện ai cũng biết, nhưng vấn đề là không ai dám nói ra sự thật đó. Phải có một sự dũng cảm chính trị rất đặc biệt mới dám nói ra điều này. Tuy nhiên, nếu Chủ tịch UBND Tp Hà Nội không nói ra sự thật thì tình cảnh “đức vua ở truồng” đầy bi hài như vậy của quyền lực công ở ta biết đến bao giờ mới khắc phục được?!”- ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.

“Nhấc một vài đồng chí đi” là còn nhẹ

Theo ông Sĩ Dũng việc sử dụng quyền lực công để bảo kê cho những việc làm sai trái là không thể chấp nhận được. Mà như vậy thì “nhấc một vài đồng chí đi” còn là nhẹ. Đúng ra là phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham nhũng. “Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của anh Nguyễn Đức Chung!”- ông Sĩ Dũng nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, tuyên bố “nhấc một vài đồng chí đi” của Chủ tịch UBND TP có cơ sở thực hiện không? Xâu chuỗi những việc đã thực hiện trong thời gian nắm quyền, ông có tin tưởng chủ tịch TP “nói đi đôi với làm” hay không?, ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, cơ sở thì có, nhưng thực hiện được vẫn là không dễ.

“Công tác cán bộ ở ta là công tác của Đảng. Thiếu sự ủng hộ và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chuyện áp đặt kỷ luật công vụ vẫn không phải dễ. Tuy nhiên, sự trung thực và quyết liệt là những nét tính cách nổi bật của Chủ tịch TP Hà Nội. Mà như vậy, thì chúng ta có cơ sở để tin rằng anh Nguyễn Đức Chung sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực”- ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.

Ông Sĩ Dũng cũng cho biết thêm, theo lý thuyết thì các bộ ngành, địa phương sẽ phải xử lý ngay cán bộ khi làm việc không hiệu quả tuy nhiên, rất tiếc là “tôi không biết được nhiều trường hợp như vậy”.

Trước đó, tại hội nghị “Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" hôm 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thời ông làm giám đốc Công an TP Hà Nội đã thống kê, hơn 180 quán bia vỉa vè thì có trên 150 quán có công an đứng đằng sau.

Do đó, người đứng đầu chính quyền Thành phố chỉ đạo, chủ tịch UBND các Quận, Chủ tịch UBND các phường, Trưởng công an các quận, phường phải chịu trách nhiệm chính liên quan đến đảm bảo trật tự đô thị, vỉa hè.

"Năm nay là năm kỷ cương, hành chính, nếu các đồng chí về không triển khai một cách nghiêm túc làm không hiệu quả, không kiên trì, có lấn chiếm thì các đoàn kiểm tra công vụ của Thành phố kiểm tra lần thứ 3 sẽ xem xét trách nhiệm. Tôi xin nói là thẳng thắn,lần này Thành phố sẽ phải xem xét nhấc một số đồng chí đi. Công an thì đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã có văn bản 120, rất rõ.

Các đồng chí nhớ là Trưởng công an phường tham gia cấp ủy và chúng tôi với cấp độ ngành dọc là hoàn toàn sẽ cách chức về mặt Đảng, sẽ phải chuyển chứ không chờ ý kiến Giám đốc Công an Hà Nội”- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu.

N. Huyền