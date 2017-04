Thế giới từng kinh ngạc khi chứng kiến những bé 'dậy thì' ở độ tuổi không ai ngờ tới.

Nhiều bậc phụ huynh luôn lấy làm vui khi thấy con phát triển nhanh, cơ thể vạm vỡ vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Song họ không biết, những đứa trẻ như vậy có nguy cơ mắc phải hội chứng rối loạn nội tiết tố và dậy thì sớm rất cao. Thực tế, trên thế giới đã từng bàng hoàng khi chứng kiến những em bé mắc phải hội chứng dậy thì sớm này.

Cô bé mang thai và sinh con từ khi... 5 tuổi

Vào ngày 14 tháng 5 năm 1939, bằng phương pháp sinh mổ, cô bé Lina Medina sống tại ngôi làng Andean, Peru đã ghi danh vào lịch sử y học do sinh được một cậu con trai trong khi cô bé lúc đó mới chỉ có 5 tuổi 7 tháng 21 ngày. Câu chuyện về sản phụ trẻ tuổi nhất thế giới này đã thu hút đông đảo dư luận quan tâm và được tiến sĩ Edmundo Escomel - một trong những bác sĩ giỏi nhất Peru lúc bấy giờ đích thân tiến hành nghiên cứu.

Sau khi nghiên cứu, Escomel phát hiện ra rằng, Lina mắc phải chứng "dậy thì sớm" (Precocious puberty), chu kỳ kinh nguyệt của Lina thực sự bắt đầu từ lúc bé 8 tháng tuổi, từ rất lâu trước khi gia đình Lina biết về hiện tượng này.

Những bức chụp X-quang cũng cho thấy cô bé 5 tuổi này đã có buồng trứng hoàn thiện chẳng khác gì một phụ nữ trưởng thành.

Việc chu kỳ kinh nguyệt và một buồng trứng hoàn thiện xuất hiện trên cơ thể một cô bé mới lên 5 làm đau đầu cả giới khoa học.

Các chuyên gia đã đưa ra khá nhiều giả thuyết để lý giải cho hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, rối loạn hormone tuyến yên được cho là lời giải thích hợp lý duy nhất mà khoa học có thể đưa ra đối với trường hợp phát triển chức năng sinh sản từ quá sớm như thế này.

Cậu bé 1 tuổi dậy thì sớm như chàng trai 25 tuổi

Mới đây tại Ấn Độ, người ta đã ghi nhận một trường hợp bé trai 1 tuổi nhưng đã có lông ở vùng kín, sở hữu một dương vật có kích cỡ... như của 1 người trưởng thành, cùng các xu hướng tính dục của một người trưởng thành.

Tuy chỉ mới một tuổi, nhưng cậu bé Akash đã phát triển lông mu và bắt đầu có những biểu hiện ham muốn tình dục như người lớn. Theo các bác sĩ chuẩn đoán thì, Akash đã mắc phải hội chứng rối loạn nội tiết tố và dậy thì sớm (Precocious puberty). Thông thường khi mắc hội chứng này, đứa trẻ sẽ có những phát triển vượt trội về cơ thể.

Những tường hợp dậy thì sớm - Cơ thể xuất hiện những đặc điểm của người trưởng thành như mọc lông vùng kín, ngực, dương vật phát triển mạnh, giọng nói thay đổi...

Chính điều này khiến cho cậu bé Akash có bộ phận sinh dục to như người lớn, hormone sinh dục nam (testosterone) ngang bằng một chàng trai 25 tuổi. Không những thế, khuôn mặt của cậu bé to hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Phần lông cũng mọc nhanh và dài hơn. Giọng nói của Akash bắt đầu vỡ ra và trầm hẳn xuống.

Cha mẹ của Akash nhận thấy sự bất thường của con trai khi cậu bé lên 6 tháng tuổi. Lúc đó, bộ phận sinh dục của cậu bé đã to bất thường, trong khi đó cơ thể lại nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Tuy nhiên, họ lại cho rằng đây chỉ là bình thường, cậu bé chỉ phát triển hơi sớm một chút nên mãi 4 tháng sau mới đưa đến bác sĩ.

Trong suốt 5 tháng điều trị bằng liệu pháp hoóc môn, hiện nay, kích thước bộ phận sinh dục của bé trai này và những thay đổi khác đã giảm đi.

TS Vaishakhi Rustagi, bác sĩ chuyên khoa nội tiết nhi tại Bệnh viện chuyên khoa Max Super ở Shalimar Bagh cho biết: "Vì bé còn quá nhỏ, nên sẽ khó mà hiểu được những thay đổi diễn ra trong cơ thể như những ham muốn tình dục. Trong khi những đứa trẻ 18 tháng tuổi khác thường chỉ có nồng độ testosteron 20 nanogam/decilít (ng/dl), thì cậu bé này có testosterone khoảng 500 đến 600 ng/dl – ngang với một thanh niên 25 tuổi."

Gần đây nhất, ở nước ta xuất hiện trường hợp bé gái 18 tháng đã dậy thì

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM mới tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân mới 18 tháng nhưng đã có kinh nguyệt.

Trong lúc chăm sóc con gái 18 tháng tuổi đang bi bô tập nói, người mẹ tá hỏa khi thấy máu chảy ra từ vùng kín của con. Sau khi đưa cháu đi kiểm tra tại nhiều phòng khám, chị càng hoàng mang hơn bởi các bác sĩ đều cảnh báo nguy cơ bé bị xâm hại tình dục.

Lo sợ cho sự an toàn của con, người mẹ không dám rời mắt khỏi bé. Khoảng 1 tháng sau, tình trạng xuất huyết âm đạo của trẻ lặp lại, sợ con mắc bệnh, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM kiểm tra.

Qua thăm khám, BS Huỳnh Thoại Loan, Trưởng khoa Thận Nội tiết, đã loại trừ nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục mà xác định tình trạng xuất huyết âm đạo bệnh nhi gặp phải chính là kinh nguyệt do trẻ bị dậy thì sớm. “

Đây là ca bệnh bước vào giai đoạn dậy thì ở độ tuổi nhỏ nhất được ghi nhận tại bệnh viện từ trước đến nay. Trẻ có kinh nguyệt tức là chu kỳ trứng chín và rụng, có thể mang thai như người trưởng thành” – BS Thoại Loan cho hay.

Không chỉ bé gái, gần đây nhiều bé trai cũng được phát hiện bước vào tuổi dậy thì rất sớm. Mới đây, bệnh viện tiếp nhận trường hợp của một cậu bé 3 tuổi nhưng giọng ồm ồm đặc trưng của nam giới ở tuổi trưởng thành.

Qua thăm khám, các bác ghi nhận, ngoài giọng nói, bộ phận sinh dục gồm dương vật và tinh hoàn của bé cũng lớn hơn so với kích thước trung bình theo độ tuổi.

Bác sĩ cho hay, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những trường hợp các bé 'dậy thì sớm' nguyên nhân là do môi trường sống, do thực phẩm chăn nuôi còn tồn dư chứa nhiều chất kích thích. Vì vậy phụ huynh cần thường xuyên theo dõi khi con gái có tuyến vú sớm trước 8 tuổi, con trai có tinh hoàn phát triển trước 9 tuổi. Dấu hiệu chung cho cả 2 giới là tốc độ tăng chiều cao 7-15 cm/ 1 năm và mọc lông mu và lông nách.

Để tránh tình trạng dậy thì sớm ở trẻ các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thiết lập chế độ ăn cho trẻ hợp lý, khoa học tránh nguy cơ trẻ bị béo phì; tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với các tình huống, hình ảnh quan hệ giới tính; tránh cho trẻ sử dụng những sản phẩm làm đẹp như: dầu gội đầu, sữa tắm có hoạt chất estrogen của người lớn, hạn chế ăn thịt động vật có sử dụng chất vỗ béo...

Trẻ bị dậy thì sớm hiện đã được điều trị hiệu quả bằng các giải pháp can thiệp phẫu thuật (với những trẻ bị u vùng hạ đồi) hoặc sử dụng thuốc ức chế cạnh tranh nội tiết tố (với những trẻ dậy thì không rõ nguyên nhân).

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị dậy thì sớm, phụ huynh nên đưa con em mình đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

