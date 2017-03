Trong cuộc họp báo hôm 27/3, các nhà chức trách thông tin, ngay sau khi bé L. mất tích, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.

Theo Yahoo Japan, vào khoảng 21h ngày 24/3, trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".

Đáng nói, dòng tin nhắn này được gửi đến trước khi cảnh sát Matsudo đăng tải thông tin qua internet, radio về việc kêu gọi tìm kiếm cô bé mất tích.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Kyodo

Ngoài ra, còn xuất hiện một dòng tin nhắn kỳ lạ nữa với nội dung: "Chúng ta phải đi xung quanh để tìm để chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào bị chết trong cống", trước khi thi thể của bé gái Việt được tìm thấy. Trụ sở điều tra cảnh sát tỉnh Chiba cho biết, đã nắm được thông tin này và sẽ tìm hiểu thêm.

Bên cạnh đó, Kyodo cho biết, cảnh sát Nhật Bản đang tích cực điều tra vụ bé gái quốc tịch Việt Nam L.T.N.L (10 tuổi) bị sát hại hồi tuần trước tại tỉnh Chiba. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra camera an ninh ở khu vực nơi cô bé sống cùng gia đình và đoạn đường đến trường của cô bé hôm 24/3 khi cô bất ngờ mất tích.

Hình ảnh cuối của L. từ camera an ninh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, camera an ninh gần nhà chỉ ghi nhận việc cô bé rời nhà vào khoảng 8 giờ sáng hôm đó, trong khi các camera khác trên đoạn đường tới trường học không ghi nhận bất cứ hình ảnh nào của N.L. Trên đường đến trường của bé L. có một khu vực bị che khuất bởi tấm lưới cao khoảng 3m ở cả 2 bên để bảo vệ vườn lê.

Sở cảnh sát Matsudo Higashi cho biết, có người đã nhìn thấy một cô bé giống N. L. đi một mình trên đoạn đường tới trường lúc hơn 8 giờ sáng ngày 24/3. Trong khi đó có thông tin nói rằng, có một cô bé giống L. được nhìn thấy ở một công viên ở Matsudo cách nhà cô khoảng 3km vào chiều cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé L.T.N.L. là do bị ngạt thở. Kết quả này được đưa ra sau khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước đó, qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, cảnh sát thành phố Abiko cho biết có dấu hiệu em L. (10 tuổi) đã bị sát hại do có các vết bầm tím ở cổ. Thi thể của em được tìm thấy vào hôm 26/3 tại một cánh đồng rộng lớn và ít có người qua lại.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường. Ảnh: Internet

Cũng theo nhận định của cảnh sát, tại khu vực hiện trường do không có dấu hiệu xô xát và ẩu đả, bởi vậy, rất có thể bé L. đã bị sát hại ở nơi khác, sau đó, hung thủ mới đưa xác cô bé tới đây để phi tang nhằm che giấu tội ác của mình.

Cổ của bé L. có những vết bầm do bị siết chặt, có thể do dây thừng hay một loại dây gì đó. Ngoài ra, trên mặt em cũng có những vết bầm do bị đánh. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra thêm thông tin về vụ việc.

Bên cạnh đó, trong thông tin mới nhất được cảnh sát chia sẻ, họ không đề cập gì tới việc bé L. có thể đã bị xâm hại tình dục trước khi tử vong.

Hạnh Chi (T/h)

Theo Đời sống Plus