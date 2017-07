Tiếp tục khám xét tổng thể xe ô tô của "ông trùm" ma tuý đất Cảng Ngô Trắc Hiệp, công an phát hiện thêm 32 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp ngoài 28 bánh heroin và 8 kg ma túy đá đã thu giữ trước đó trên chiếc xe này.

"Ông trùm" Ngô Trắc Hiệp cùng số ma tuý

Sáng 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) - Công an TP Hải Phòng cho biết liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma tuý Việt-Lào, do "ông trùm" Ngô Trắc Hiệp cầm đầu, tiếp tục khám xét tổng thể xe ô tô mang BKS 29C-628.79 (là phương tiện vận chuyển ma tuý), lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 32 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp. Như vậy tổng số tang vật của vụ án là 60 bánh heroin (trọng lượng 21,04404 kg), 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó hồi 20 giờ ngày 23-7, tại trạm thu phí đường cao tốc quốc lộ 5B-quốc lộ 10, phòng PC47 kết hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng phá chuyên án 288H, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới Việt-Lào về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ. Lực lượng chức năng bắt quả tang "ông trùm" Ngô Trắc Hiệp (SN 1965, trú tại đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vận chuyển 28 bánh heroin và 8 kg ma túy đá. Số hàng này được Hiệp cất giấu trong khoang rỗng phía sau thành ghế ô tô.

Số ma tuý Hiệp giấu trên trần xe ô tô

Đấu tranh, khai thác mở rộng chuyên án 288H, phòng PC47 đã tiến hành khám xét toàn diện chiếc xe ôtô biển kiểm soát 29C-628.79 trước sự chứng kiến của Ngô Trắc Hiệp và những người có liên quan theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kết quả, tại khoang rỗng của trần xe ô tô phát hiện, thu giữ 32 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp.

Xe ô tô bán tải mà "ông trùm" sử dụng để vận chuyển ma tuý

Theo tìm hiểu, được biết, "ông trùm" Ngô Trắc Hiệp vốn sinh ra và lớn lên bên cạnh bến tàu, bến xe ở đất Cảng nên sớm đã va chạm với đủ thành phần xã hội. Trong môi trường sống nhiều tệ nạn, cộng với tính cách ngang tàng đã biến Hiệp thành kẻ giang hồ. Hàng ngày, Hiệp tụ tập băng nhóm tổ chức "làm luật" với tất cả những người buôn bán, hành khách qua bến xe. Khi phát hiện người nào có nhiều tiền hay tài sản giá trị thì tổ chức trộm cắp, thậm chí cướp giật…

Chính vì thế, Hiệp đã "nhận" đến 5 tiền án với thời gian hơn chục năm ngồi tù.

Mãn hạn tù, do từng có thời gian dài làm phu vàng, lang bạt tại các tỉnh biên giới giáp Lào, nên Hiệp rất thông thuộc địa bàn, đường đi lối lại và từng có quan hệ với… nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, Hiệp quyết định "đổi nghề", kết nối, hình thành đường dây mua bán ma túy từ các tỉnh biên giới giáp Lào chuyển về Hải Phòng, sau đó tìm cách đưa ra nước ngoài tiêu thụ.

Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47, cho biết với thời gian hơn 10 năm "ăn cơm tù", Hiệp tỏ ra cực kỳ gian manh với nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Hiệp kín đáo trong từng đường đi nước bước, không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân. Để phục vụ cho công việc làm ăn, Hiệp sử dụng xe ôtô bán tải công suất lớn đi được trong mọi địa hình. Để che mắt lực lượng chức năng, Hiệp đã tự mình thay đổi kết cấu, tạo ra nhiều khoang rỗng bí mật trên thân xe. Khi vận chuyển ma túy, Hiệp chỉ đi một mình và luôn đi với tốc độ cao để tránh sự theo dõi, phát hiện của các lực lượng chức năng. Hiệp một mình đảm nhiệm từ việc mua, vận chuyển ma túy ở nước ngoài về Việt Nam, cho đến việc giao dịch với các đối tượng mua "hàng" trên địa bàn Hải Phòng…

Hiện, phòng PC47 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Trắc Hiệp và tiếp tục điều tra mở rộng án.

Trọng Đức