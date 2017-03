Hàng loạt tàu chở vàng của Anh trong Thế chiến thứ I và II đã bị Đức đánh chìm dưới Đại Tây Dương.

Vào tháng 9 năm 1940 một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, con tàu mang tên The City of Benares chở 262 người tị nạn từ Anh sang Canada chủ yếu là trẻ em đã trúng ngư lôi của Đức và chìm xuống đáy biển mãi mãi.

Bi kịch này được thảo luận nhiều năm về sau, câu hỏi mọi người đặt ra ở đây là tại sao Đức lại tấn công một con tàu đầy trẻ em như thế?

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ nhiều thập kỷ này, một nhóm nhà khoa học, nhóm chuyên gia hàng hải đã dành ra 25 năm nghiên cứu sự việc, cuối cùng họ phát hiện ra một bí mất đó là đã có nhiều con thuyền tị nạn chở một số lượng vàng lớn từ Anh sang Mỹ và những quốc gia khác trong Thế chiến thứ I và II.

Con tàu The City of Benares trước đêm định mệnh

Số lượng vàng này được gửi bởi chính phủ Anh hoặc các tổ chức tư nhân để thanh toán các hóa đơn thời chiến của họ cho các quốc gia khác.

Hơn hai thập kỷ nghiên cứu, nhóm chuyên gia hàng hải khẳng đinh rằng họ đang nắm trong tay dữ liệu cho thấy rằng đã có hàng loạt những vụ đánh bom vào những con tàu chở người tị nạn ở Đại Tây Dương. Mục đích của các cuộc khủng bố này không gì khác là nhằm vào những thỏi vàng quý giá được trở trên các con tàu.

Đức sẽ xác định con tàu nào trong số hàng chục con tàu tị nạn đang trôi nổi trên Đại Tây Dương là chở vàng, sau đó sẽ hạ lệnh cho tàu ngầm U-boat sẽ biến chiếc tàu đó là mục tiêu ưu tiên và tấn công. Việc làm này sẽ khiến cho số vàng bị chìm, gây khó khăn trong việc mua vũ khí, đạn dược và thực phẩm của Anh lúc bấy giờ.

Một số lượng vàng lớn đã bị rơi xuống đáy biển, theo ước tính ban đầu của các nhà nghiên cứu thì số vàng đó có thể trị giá lên tới 4,5 tỷ bảng Anh hoặc hơn nữa. Một kế hoạch thu hồi số vàng này để thực hiện vào các khoản đầu tư, từ thiện đang được lên kế hoạch.

Đối với những chiếc tàu bị tấn công, đắm với độ thương vong và bi thảm lớn, sẽ được xếp và mộ chiến tranh, The City of Benares nằm trong số đó, chính vì vậy nó được bảo toàn và không bị đụng chạm tới.

Xác tàu dưới đáy biển

Ông Will Carrier, Giám đốc điều hành Britannia's Gold, công ty đứng đằng sau dự án này cho hay: "Chúng tôi sẽ không đụng chạm tới The City of Benares. Nó được coi như là một sự đau thương rất lớn của chiến tranh nên sẽ được tôn trọng như các mộ chiến tranh khác".

Thay vào đó, nhóm nghiên cứu sẽ nhắm đến một cụm gồm 2 con tàu bị chìm trong cùng một khu vực trong Thế chiến thứ I và II. Ông Will Carrier cho hay, số vàng sẽ được thu hồi từ những con tàu này ước tính rơi vào khoảng 750 triệu bảng Anh, đây là một món lợi nhuận rất lớn có thể dùng để đầu tư, từ thiện.

Là một thợ lặn có kinh nghiệm 15 năm, ông Carrier cũng chia sẻ rằng công việc tìm vàng từ những xác tàu này khá đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với việc ông phải tìm các cỗ quan tài bằng gỗ ở Tây Ban Nha trước đây.

Phản ứng trước công trình nghiên cứu này, chính phủ Anh đã nhiều lần muốn dập tắt để che giấu.

Will Carrier cho hay: "Chính phủ không muốn công chúng biết được số tiền của họ đã bị mất trên biển. Thậm chí chúng tôi còn tìm thấy các tài liệu cho thấy chính phủ đã ám chỉ đến việc tiêu hủy các tài liệu liên quan đến những tàu thuyền chở vàng này".

Nguyễn Ly