Hàng loạt "hàng nóng" đã bị cơ quan công an phát hiện trong một nhà trọ ở Vĩnh Long.

Số "hàng nóng" mà cơ quan công an thu được. (Ảnh: Công an TPHCM)

Vào khoảng 1h sáng ngày 22/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long kết hợp với Công an xã Thanh Đức tiến hành kiểm tra phòng trọ ở ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy và tàng trữ "hàng nóng", tin tức trên báo Công an TP.HCM.

Qua kiểm tra, nhiều đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và có biểu hiện "ngáo đá" nên cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra ma túy .

Kết quả, 3 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Lâm Trường Bình (23 tuổi), Lâm Hoàng Thái (29 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (24 tuổi, cùng ngụ xã An Bình huyện Long Hồ).

Theo Thanh Niên, qua kiểm tra phòng trọ của nhóm đối tượng trên lực lượng công an còn phát hiện kho hàng nóng gồm: 2 dao bấm, 2 cây xăm gạo, 7 mã tấu tự chế, 2 ống típ được vót nhọn, 2 súng bắng hơi cồn, 5 viên đạn, nhiều bi sắt của súng bằng hơi cồn và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác.

Được biết các đối tượng trên đều “sở hữu” nhiều tiền án và tiền sự.

Công an huyện Long Hồ đang củng cố hồ sơ để đưa 3 đối tượng trên đi cai nghiện bắt buộc và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hán Hiển (Tổng hợp)