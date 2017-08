Đại diện chính quyền xã Tân Phú cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện sự việc một người đàn ông tử vong trên vũng máu trong ngôi nhà khóa trái cửa.

Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, ngày 4/8, thông tin từ UBND xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có vụ một người đàn ông chết trên vũng máu trong căn nhà khóa trái cửa. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1973) trú tại xóm Vật Tư.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, dù đã 10h sáng 3/8 nhưng không thấy ông H. mở cửa nên ông Nguyễn Ngọc C. (anh trai anh H, sống nhà bên cạnh) chạy sang xem. Lúc này, căn nhà của ông H. khóa trái cửa, gọi không ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này gọi làng xóm đến phá cửa bước vào thì kinh hoàng phát hiện ông H. nằm chết trên vũng máu. Bên cạnh là chiếc dao nhọn còn dính máu.

Báo Nghệ An thông tin thêm, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú có mặt lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Tân Kỳ.

Được biết, anh H. ly hôn vợ được hơn 2 năm, 2 người con sống với mẹ. Anh H. sống 1 mình từ đó đến nay. Theo anh C. và người dân địa phương, trong thời gian gần đây, anh H. có dấu hiệu buồn chán trong cuộc sống.

Nguyên nhân cái chết của anh H. vẫn đang được công an làm rõ.

