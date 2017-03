Lực lượng bán quân sự Hashd al-Shaabi của Iraq vừa phát hiện một hố chôn tập thể chứa hàng trăm hài cốt ở nhà tù Badoush, gần thành phố Mosul sau khi khu vực này được giải phóng khỏi tay IS.

Lực lượng bán quân sự Iraq phát hiện hố chôn tập thể những dân thường bị IS sát hại. (Ảnh: AFP)

“Một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của khoảng 500 dân thường bị IS giam cầm và sát hại trong nhà tù Badush đã được tìm thấy”, AFP dẫn tuyên bố của Lực lượng bán quân sự Hashd al-Shaabi cho biết.

Theo RT mặc dù con số trên do lực lượng Hashd al-Shaabi công bố chưa được xác nhận tuy nhiên nó trùng khớp với những báo cáo trước đó về những tội ác do IS gây ra ở Badush.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) cho biết IS đã sát hại 600 tù nhân vào ngày 10/6/2014. Những người này bị bắt quỳ trước một hẻm núi và bị súng máy bắn liên tiếp từ đằng sau lưng.

“Những hành động giết người máu lạnh, có hệ thống và chủ đích như vậy có thể bị xét xử là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”, HRW khẳng định.

Một thành viên của Lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi. (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi chiếm giữ nhà tù Badush vào tháng 9/2014, IS được cho là đã sát hại 600 tù nhân, phần đông là người Hồi giáo Shiite.

Tính đến ngày 10/3, IS đã bị đẩy lùi khỏi nhiều vùng lãnh thổ sau khi hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng chính phủ được Nga hậu thuẫn ở phía đông Aleppo. Tới nay IS đã mất 65% lãnh thổ lực lượng này chiếm giữ ở Iraq và miền bắc Syria.

Thu Giang