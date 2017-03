Lực lượng bán quân sự Iraq đã phát hiện một hố chôn tập thể tại nhà tù Badush gần thành phố Mosul, với hàng trăm thi thể của nạn nhân bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết.

Tờ Le Monde ngày 12/3 dẫn nguồn tin từ nhóm bán quân sự Hachd al-Chaabi cho biết đã tìm thấy trong nhà tù nói trên một cái hố lớn “với hài cốt của khoảng 500 người” bị lực lượng IS sát hại. Nhà tù này vừa được quân đội Iraq và các nhóm bán quân sự liên kết với chính quyền Baghdad giành lại từ tay IS, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Binh sĩ Iraq tiến vào làng Badush, cách thành phố Mosul khoảng 15 km về phía Tây Bắc ngày 8/3. Ảnh: AFP.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), phiến quân IS đã hành quyết khoảng 600 tù nhân tại nhà tù Badush vào ngày 10/6/2014. IS đã đưa các nạn nhân vào một khe núi gần nhà tù trước khi hành quyết họ bằng súng trường, theo tin tức trên TTXVN.

Ông Vian Dakhil, một Nghị sĩ Quốc hội Iraq , cũng nói rằng vào năm IS chiếm giữ Mosul, chúng đã giết hại hơn 500 phụ nữ người Yazidi tại nhà tù Badush. IS đã nhắm vào tộc người Yazidi thiểu số trong một chiến dịch giết chóc tàn bạo. Chúng giết hại nam giới, bắt cóc phụ nữ và các bé gái để làm nô lệ tình dục.

Nhóm khủng bố IS từng kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và Tây Baghdad vào năm 2014. Tuy nhiên, các lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu, tới nay đã giành quyền kiểm soát hầu hết các vùng lãnh thổ mà nước này bị mất vào tay IS.

Tháng 10/2016, các lực lượng quân đội và an ninh Iraq bắt đầu chiến dịch giải phòng Mosul, thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq, và đã tái chiếm khu vực phía Đông của thành phố này và đang trên đà tiến công để giải phóng khu vực Tây Mosul.

