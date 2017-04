Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội đang lập hồ sơ, xử lý vi phạm đối với Công ty Vạn Tấn Phát, địa chỉ tại ngõ 218, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) do liên quan đến hành vi kinh doanh “bóng cười”.

Trước đó, chiều 26/4, Phòng PC46 - Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty Vạn Tấn Phát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ tại cơ sở này 14 bình chứa khí N2O (khí cười) gồm các loại 5 kg và 20 kg, cùng 200 vỏ bình đã qua sử dụng, 290 quả bóng bay chưa sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Công ty Vạn Tấn Phát là Vũ Văn Sơn (sinh năm 1984, quê quán Thanh Hóa) vắng mặt, chỉ có 2 nhân viên là Nguyễn Văn Thông và Lê Khả Lâm, đều quê ở Thanh Hóa, có mặt.

Theo tài liệu thu thập của cơ quan công an, Vũ Văn Sơn thuê địa điểm trên làm trụ sở kinh doanh. Trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty của Sơn đã bán ra khoảng 90 bình khí N2O cho các quán bar, cà phê trên địa bàn Hà Nội. Khai báo với cơ quan công an, nhân viên Công ty này cho biết đã nhập khí N2O của Công ty Vạn Tấn Phát tại TP Hồ Chí Minh về để kinh doanh, cung cấp cho các nơi có nhu cầu tại Hà Nội.

Ngoài ra, ngày 26/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tuấn Khôi (29 tuổi, ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tập kết 31 bình khí N2O tại đầu ngõ 73, phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Trước đó, Nguyễn Tuấn Khôi từng bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi mua bán khí N2O trái phép.

Liên quan đến việc xử lý hành vi kinh doanh các loại chất gây nghiện, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thuộc Công an thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát việc kinh doanh shisha, "bóng cười", tem giấy, cỏ Mỹ; kiên quyết xử lý nghiêm việc kinh doanh các chất gây nghiện mới này.

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định đây là những vấn đề bức xúc, nguy hại đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý con em không tham gia hít "bóng cười", hút shisha, không sử dụng “bùa lưỡi”. Lực lượng công an chủ động đến các trường học tuyên truyền sâu rộng công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong học đường; tổng điều tra cơ bản các địa bàn, đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán các chất gây nghiện và lập án đấu tranh với những vi phạm có dấu hiệu phạm pháp hình sự để xử lý nghiêm.

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, do lợi nhuận cao từ kinh doanh "bóng cười" nên các chủ nhà hàng, quán bar, cà phê đã bất chấp để mua bán trái phép; do đó các lực lượng chức năng cần tập trung đấu tranh đồng loạt với loại tội phạm mới này.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)