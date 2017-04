Thời gian qua, qua công tác kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện có một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trốn thuế bằng cách đã khai báo giá nhập khẩu thấp hơn so với dữ liệu giá cơ sở của cơ quan Hải quan.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định của Thông tư 38 Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tự kê khai, khai báo giá trị hàng hóa sau đó Hải quan sẽ kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp xem có khớp với dữ liệu giá cơ sở của Hải quan.

Trong trường hợp có nghi vấn về gian lận trong khai báo, ví dụ như doanh nghiệp khai báo giá nhập khẩu thấp hơn so với dữ liệu giá cơ sở của cơ quan Hải quan thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý bảo đảm việc thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN).

“Thời gian vừa qua, qua công tác kiểm tra, cơ quan Hải quan cũng đã phát hiện thấy có một số trường hợp doanh nghiệp khai báo hàng nhập khẩu thấp hơn so với dữ liệu giá cơ sở của cơ quan Hải quan. Đối với những trường hợp này thì cơ quan Hải quan sau khi xác định nghi vấn, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong đó có thực hiện tham vấn cũng như kiểm tra sau thông quan nhằm kiểm soát. Nếu phát hiện doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ thực hiện xử phạt theo quy định”, ông Nguyễn Hoàng Tuấn khẳng định.

Theo đại diện ngành Hải quan, công tác chống gian lận về giá là công tác thường xuyên của ngành Hải quan nhằm ngăn tình trạng doanh nghiệp lách quy định dẫn đến việc gian lận trong kê khai và trốn thuế.

Phó Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Thời gian qua Tổng cục Hải quan cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo đơn vị thực hiện rà soát các mức giá khai báo nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp để xem mức giá mà doanh nghiệp kê khai có khớp với mức giá cơ sở mà Hải quan đưa ra hay không.

Và trong hoạt động rà soát mà ngành Hải quan tập trung thực hiện trong thời gian vừa qua cho thấy, tình trạng nhập khẩu xe ô tô từ Ấn Độ và từ các nước ASEAN tăng nhiều, do vậy chúng tôi đã tập trung rà soát đồng thời chỉ đạo lực lượng Hải quan các địa phương giám sát chặt chẽ chống gian lận trong việc nhập khẩu xe gây thất thoát thuế”.

Tuy nhiên, đại diện Hải quan cũng cho biết, đến nay ngành Hải quan cũng chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm gian lận xuất xứ xe nhập khẩu.

Nhưng để ngăn chặn tình trạng gian lận có thể xảy ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu khi áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, lưu ý kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí xuất xứ của ASEAN đối với ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn về Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (C/O) hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt và các quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, thông tin khai báo hàng hóa không phù hợp…, thì các cục Hải quan tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu, đối với những trường hợp hàng hóa trong thời gian chờ kết quả xác minh thì không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

