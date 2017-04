Người phụ nữ ở Đồng Nai tự tử khi trước đó vài ngày, chồng của bà dẫn về một người phụ nữ lạ nói là vợ bé...

Ngày 20/4, Công an TX.Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị T (SN 1971, ngụ TX.Dĩ An) cho phía gia đình, theo tin tức trên báo Dân Việt.

Thi thể bà T. được người dân phát hiện vào sáng 20/4. Ảnh: Báo Công an TP. HCM.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân đi dưới chân cầu Đồng Nai (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An) thì phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, theo tin trên báo Công an TP. HCM.

Nhận tin báo , Công an TX.Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Những người sống gần nhà nạn nhân cho biết, bà T, từng có 3 đời chồng và đang sống cùng một người chồng ở TX.Dĩ An. Thời gian gần đây, người chồng có bồ nhí và dẫn về nhà làm sứt mẻ tình cảm gia đình.

Níu kéo không được, ngày 19/4, bà T. đi xe máy ra cầu Đồng Nai rồi gieo mình xuống sông.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Công Danh (tổng hợp theo báo Dân Việt, Công an TP. HCM)