Ngày 28.3, tại Bến xe Chợ Vinh (TP.Vinh, Nghệ An), kiểm tra xe tải do tài xế Phan Văn Đạt (37 tuổi, ở H.Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển và Phan Văn Phong (43 tuổi, ở TP.Vinh) làm phụ xe, Công an TP.Vinh phát hiện 16 bao tải chứa cà phê, tổng trọng lượng 850 kg.

Kết quả giám định cho thấy chỉ có 200 kg cà phê nguyên hạt, 650 kg còn lại là cà phê giả. Cơ quan chức năng nhận định số cà phê giả này có thể là đậu nành được rang cháy ngâm tẩm các loại phụ gia và hương liệu. Bước đầu, Đạt và Phong khai nhận số cà phê nói trên được mua của Công ty TNHH cà phê Đức Phát (trụ sở tại TX.Thuận An, Bình Dương). Làm việc với cơ quan công an, đại diện doanh nghiệp này thừa nhận đã cung cấp cà phê cho Đạt và Phong.

