Khi mở ngăn chiếc tủ đồng lạnh lực lượng chức năng phát hiện xác 5 hổ đã được mổ lấy đi nội tạng với tổng trọng lượng khoảng 600 kg.

Chiều 20/3, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Phòng 7 (Phòng phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực miền Trung - Tây nguyên) thuộc C74 - Bộ Công an tiến hành khám xét ông Cao X.T. (trú xóm 3, Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và phát hiện 5 xác hổ đã chết được cấp đông.

Vào tháng 1/2017 lực lượng chức năng cũng phát hiện tại 1 trang trại bò trên địa bàn huyện Diễn Châu có 3 cá thể hổ được cất giấu trong cấp đông.

Số hổ này đã được mổ lấy đi nội tạng. Tổng trọng lượng 5 ‘chúa sơn lâm’ khoảng 600kg.

5 cá thể hổ được phát hiện đã chết đang được cất giấu trong tủ lạnh tại gia đình ông T.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN