ANTD. VN - Sau thời gian theo dõi và nắm tình hình, lực lượng công an ập vào nhà ông Toàn tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong tủ đá có 5 cá thể hổ Đông Dương. Được biết, 5 cá thể hổ này nặng hơn 500kg.

Chiều ngày 20-3, lực lượng chức năng gồm Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường (PC 49); Công an huyện Diễn Châu đã triệt phá thành công một đường dây chuyên cung cấp động vật hoang dã tại xóm Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà ông Cao Xuân Toàn trú xóm Nam Lâm, xã Diễn Lâm tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong tủ lạnh có 5 cá thể hổ.

Chủ nhà không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hổ trên. Sau đó, lực lượng công an đã đưa những cá thể hổ này về trụ sở để tiếp tục điều tra. Được biết, 5 cá thể hổ này là hổ vằn Đông Dương có tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.